I documenti che svelano come Savoini sia pagato con soldi pubblici dalla Regione Lombardia

Aggredisce poliziotti che gli chiedono i documenti - arrestato : Giovanni Vasso Attimi di paura alla stazione ferroviaria di Salerno. arrestato e piantonato in ospedale un inglese di 48 anni che per attaccare i poliziotti s'è ferito a una caviglia I poliziotti gli chiedono i documenti, lui dà in escandescenze e li Aggredisce. È accaduto a Salerno dove è finito in manette un 48enne di nazionalità inglese. L’episodio s’è verificato alla stazione ferroviaria della città campana quando era da poco ...

Corte dei conti europea ottiene accesso a documenti Bce/Ssm su vigilanza banche : La Corte di conti europea ha ottenuto, come richiesto lo scorso gennaio, il “pieno accesso a tutti i documenti” della vigilanza bancaria esercitata dalla Bce necessari per il controllo sui conti pubblici . Il responsabile dell’SSM (Meccanismo unico di vigilanza o Single Supervisory Mechanism) Andrea Enria ha impostato la sua presidenza nel segno di una maggiore trasparenza e questo nuovo accordo Bce/Eca ne è la conferma. Non saranno comunque ...

Chernobyl - il clamoroso retroscena tra documenti segreti - caos e dati falsificati : Furono due i disastri di Chernobyl. Uno e’ quello che avvenne il 26 aprile 1986 presso la centrale nucleare in Ucraina settentrionale, a un tiro di schioppo dalla Bielorussia, che causo’ svariate migliaia di tumori, decine di migliaia di sfollati e una nube radioattiva che si estese su vaste porzioni d’Europa, Balcani compresi, toccando persino porzioni della costa orientale del Nord America. L’altro fu quello che, giorno ...

Gmail migliora la correzione ortografica e grammaticale - Google documenti guadagna le modifiche live : Google sta introducendo nuove funzionalità di correzione ortografica e grammaticale per Gmail per comporre e-mail rapidamente in tutte le edizioni di G Suite e aggiunge lo strumento modifiche live per la collaborazione in tempo reale in Google Documenti. L'articolo Gmail migliora la correzione ortografica e grammaticale, Google Documenti guadagna le modifiche live proviene da TuttoAndroid.