Figlio sotto i ferri | il dolce messaggio di mamma Gregoraci

Francesca Barra : "Un Figlio perso è un lutto sottovalutato. Lo abbiamo visto mentre aveva il singhiozzo” : La giornalista ha ripercorso i momenti drammatici vissuti dopo la perdita del figlio che aspettava dal marito Claudio...

Litigano per precedenza - accoltellato in strada sotto gli occhi del Figlio : È successo ad Andria. La vittima stava litigando con un'altro automobilista per una mancata precedenza. Il killer è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Un ragazzo di 28 anni è stato ucciso ad Andria, accoltellato durante una lite per una precedenza stradale. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, la tragedia si è consumata in via Corato, nella città pugliese. Sembra che il 28enne fosse in macchina con la moglie e i figli, quando una ...

Castel Volturno - papà investito e ucciso da un'auto pirata sotto agli occhi del Figlio. Fermato un ucraino : positivo all'alcoltest : Un papà di soli 34 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava tenendo per mano il figlio di sei anni. La tragedia è avvenuta ieri sera in via delle Acacie, località di...

Caso Epstein - «il principe Andrea molestò una minorenne». Sotto accusa il Figlio della regina Elisabetta : Virginia Robert Giuffre, la testimone chiave nel Caso Epstein, racconta di essere stata costretta nel 2001, quando era minorenne, ad avere rapporti sessuali anche con altri personaggi che gravitavano nella cerchia di amicizie del ricco finanziere, tra cui il principe Andrea duca di York, il figlio della regina Elisabetta. È quanto emerge – secondo il resoconto dei media Usa – dalle carte depositate dagli investigatori presso la corte ...

Il padre che ha causato la morte del Figlio per una diretta Facebook guidava sotto cocaina : Il sospetto degli inquirenti è diventato certezza dopo l'esame tossicologico: Fabio Provenzano, il padre di 34 anni che la sera dello scorso 12 luglio, mentre era alla guida della sua Bmw 320 sull'A29 Palermo Mazzara Del Vallo, facendo una diretta Facebook ha causato un incidente che ha ucciso suo figlio, aveva assunto cocaina. Provenzano è risultato positivo al livello 2 del test eseguito a margine dell'indagine della Polizia Stradale su ...

Alcamo - si schianta in auto durante la diretta Facebook e uccide il Figlio : l'uomo era sotto effetto di cocaina : Si era schiantato con l'auto sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo e nello schianto era rimasto ucciso il figlio di 13 anni. Fabio Provenzano, 34 anni, che aveva...

Diretta Facebook alla guida - nell’incidente morì il Figlio : era sotto l’effetto di droga : Nell'incidente del 12 luglio scorso sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo è morto uno dei figli di Fabio Provenzano, trentaquattrenne di Partinico. A quanto emerso, l’uomo tuttora ricoverato in ospedale aveva assunto droghe. Ancora in ospedale, con gravi danni cerebrali, l’altro figlio che era in auto con lui.Continua a leggere

Faceva troppi capricci! Chiude il Figlio di 4 anni nell’auto sotto il sole punirlo : Ha chiuso il figlio di 4 anni in un'auto sotto il sole perché si era “comportato male”. Jessica Lee Brown, 28 anni, è stata accusata di reati di pedofilia e di messa in pericolo di un minore dopo aver intrappolato il giovane nella sua auto a Draper, nello Stato americano dello Utah. Una persona si è fortunatamente accorta del piccolo, che ha descritto come “completamente coperto di sudore con gli occhi gonfi e la fronte calda al tatto”. Ha ...