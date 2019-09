B&B a Venezia e Mestre | raffica di controlli e multe | c’è chi affitta anche l’ufficio

Fonte : fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2019) La Guardia di Finanza ha setacciato B&B e locazioni turistiche trae in 37 su 45 casi sono state riscontrate irregolarità riguardanti l'esercizio abusivo delle attività, l'impiego di personale in nero, la mancata certificazione dei corrispettivi incassati. I finanzieri hanno accertato, tra il 2017 e quest'anno, ricavi non dichiarati per oltre 1,5 milioni di euro, altri 290.000 di Iva e 10.000 euro di imposta di soggiorno non versata.

