Amadeus daltonico ecco perchè indosso sempre gli stessi colori

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il presentatore tvin un’intervista al settimanale “Di Più” ha rivelato di esseree dice”Io non ho idea di che colore sia la sua giacca. Si immagina che confusione farei se avessi giacche e camicie di tutti i? Per me sarebbe impossibile fare gli abbinamenti giusti. Per questo ho solo giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. Questi sono iche riconosco e che posso abbinare senza il rischio di sbagliare. Riconosco anche il rosso, ma non posso vestirmi di rosso: sembrerei il Gabibbo. Riconosco il rosso e, comunque, so che il colore in alto del semaforo significa che bisogna fermarsi e quello in basso, il verde, significa che si può passare. Da ragazzo avevo sperato che esseremi aiutasse a non fare il servizio militare, ma non ci fu nulla da fare: nonostante alla visita militare non riconobbi tutti i, fui ...

zazoomblog : Amadeus sono daltonico non riconosco i colori - #Amadeus #daltonico #riconosco #colori - CronacaSocial : Perché #Amadeus indossa abiti sempre dello stesso colore? Ve lo siete mai chiesti. Il motivo c'è e riguarda un prob… - LucillaMasini : Amadeus confessa: Sono daltonico, non riconosco molti colori. Sicuramente sa distinguere il rosso dal nero, altrime… -