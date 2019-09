X Factor 13 | prima puntata di Audizioni | chi passa? I video | 12 settembre

X Factor 2019 - prima puntata in diretta : [live_placement] Oggi, giovedì 12 settembre, inizia X Factor 13. In giuria, la riconfermata Mara Maionchi e 3 new entry: Malika Ayane, il frontman dei Subsonica, Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Cattelan introdurrà Auditions, poi Bootcamp, Home Visit, fino ai Live (dal 24 ottobre). Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (ch 108, digitale terrestre ch 455). Noi di TvBlog seguiremo, insieme a voi, il debutto, con il nostro consueto ...

X Factor 2019 - prima puntata in diretta : Renato Torre canta Cupido : [live_placement] Oggi, giovedì 12 settembre, inizia X Factor 13. In giuria, la riconfermata Mara Maionchi e 3 new entry: Malika Ayane, il frontman dei Subsonica, Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Cattelan introdurrà Auditions, poi Bootcamp, Home Visit, fino ai Live (dal 24 ottobre). Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (ch 108, digitale terrestre ch 455). Noi di TvBlog seguiremo, insieme a voi, il debutto, con il nostro consueto ...

X Factor 2019 - prima puntata in diretta : Enrico Di Lauro : [live_placement] Oggi, giovedì 12 settembre, inizia X Factor 13. In giuria, la riconfermata Mara Maionchi e 3 new entry: Malika Ayane, il frontman dei Subsonica, Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Cattelan introdurrà Auditions, poi Bootcamp, Home Visit, fino ai Live (dal 24 ottobre). Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (ch 108, digitale terrestre ch 455). Noi di TvBlog seguiremo, insieme a voi, il debutto, con il nostro consueto ...

X Factor 2019 - prima puntata di audizioni su Sky Uno : anticipazioni e diretta live : Oggi, giovedì 12 settembre, inizia X Factor 13. In giuria, la riconfermata Mara Maionchi e 3 new entry: Malika Ayane, il frontman dei Subsonica, Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Cattelan introdurrà Auditions, poi Bootcamp, Home Visit, fino ai live (dal 24 ottobre). Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno (ch 108, digitale terrestre ch 455). Noi di TvBlog seguiremo, insieme a voi, il debutto, con il nostro consueto liveblogging.prosegui la ...

Replica X Factor 13 - prima puntata sarà visibile anche su Tv 8 in differita di un giorno : La nuova stagione televisiva comincia ad entrare nel vivo e questa sera, giovedì 12 settembre, riparte in prime time uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Parliamo di X Factor, il talent show in onda su Sky giunto ormai alla sua tredicesima edizione di messa in onda. Gli anni passano ma XF non sembra sentire questo peso e ogni anno si presenta al pubblico in una veste in parte rinnovata e ricca di novità. La prima puntata, ...

#XF13 – X Factor 13 – Prima puntata del 12/09/2019 – Le novità della nona edizione in onda su Sky Uno HD. : Questa sera, alle 21:15, prenderà il via la tredicesima edizione di X Factor, il grande talent show musicale targato Sky Uno HD. È la nona edizione sulla piattaforma satellitare per il programma ideato da Simon Cowell e approdato in Italia nel lontanissimo 2008. Un’edizione che prevede ben quattordici puntate e che sarà inaugurata, come di consueto, dalle Audizioni. Confermatissimo al timone della trasmissione Alessandro Cattelan, presente ...

«X Factor 13» : la prima volta dei giudici (alla scoperta del talento) : X Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaX Factor 13: la prima conferenza stampaArrivano alla conferenza stampa con lo sguardo incerto di ...