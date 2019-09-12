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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 12-09-2019 ore 13 | 30 SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA A VIA DEI PRATI ...

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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 13:30 (Di giovedì 12 settembre 2019) SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, PERTANTO IL Traffico E’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE CADORNA TRA PIAZZA MARESCIALLO GIARDINO E IL FORO ITALICO VERSO PONTE MILVIO. Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE VERSO SAN GIOVANNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI, NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 12-09-2019 ore 13:30: SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-09-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 13:03 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 08:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 12-09-2019 ore 08:30  Roma Daily News

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