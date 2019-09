Scoperta acqua su K2-18b | pianeta simile alla Terra

Scoperta acqua in pianeta a 110 anni luce da Terra : Potrebbe ospitare vita : È stata Scoperta l'acqua su un pianeta a 110 anni luce dalla Terra. E Potrebbe ospitare la vita. Infatti, sul pianeta le temperature sono simile a quelle terrestri e, oltre all'acqua, c'è anche l'idrogeno. "Si tratta di una zona abitabile molto simile alla Terra- dicono i ricercatori- Questo pianeta è un potenziale candidato all'abitabilità, per forme di vita diverse da quella umana". La Scoperta è stata fatta dal team dell'Università College ...

Scoperta per la prima volta acqua su un pianeta simile alla Terra : Il pianeta, K2-18b il suo nome, al momento è il miglior candidato per cercarci una qualche forma di vita, con tutte le precauzioni del caso. Ecco perché

Scoperta acqua su un pianeta simile alla Terra - dista 110 anni luce La videoscheda : Per la prima volta è stato scoperto vapore acqueo nell’atmosfera di un pianeta dalla massa simile a quella alla Terra e distante 110 anni luce

Scoperta l'acqua su un pianeta simile alla Terra. Potrebbero esserci forme di vita : Per la prima volta è stato scoperto vapore acqueo nell’atmosfera di un pianeta dalla massa simile a quella alla Terra e distante 110 anni luce. Si chiama K2-18 b e potrebbe essere abitato da forme di vita. Pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, la Scoperta si deve al gruppo dell’University College di Londra coordinato da Angelos Tsiaras e di cui fa parte l’italiana Giovanna Tinetti.Il pianeta K2-18 b, che ...

Eccezionale Scoperta - c’è acqua su un pianeta simile alla Terra : Eccezionale scoperta su un esopianeta distante 110 anni luce: per la prima volta è stato scoperto vapore acqueo nell’atmosfera di un pianeta dalla massa simile a quella alla Terra. K2-18 b si trova a una distanza tale dalla sua stella da avere temperature compatibili con l’esistenza di forme di vita. La scoperta, pubblicata su Nature Astronomy, si deve ai ricercatori dell’University College di Londra, tra cui l’italiana ...

Pastori schiavizzati - ridotti a bere acqua sporca e vivere in tuguri luridi : Scoperta choc a Bari : Non c'è solo una storia di sfruttamento di manodopera in nero e a basso costo dietro l'arresto di due imprenditori agricoli pugliesi accusati di aver pagato appena 70 centesimi di euro l’ora due loro dipendenti costringendoli a lavorare oltre 12 ore al giorno con il bestiame. Le due vittime dello sfruttamento, un lavoratore ghanese di 32 anni e un maliano di 27, infatti erano stati letteralmente schiavizzati dai loro datori e costretti a vivere ...