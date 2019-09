Salone di Francoforte 2019 | tutte le novità

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Apre oggi ildie rimarrà aperto fino al 22 settembre per dare la possibilità di ammirarele novità del settore auto. Pur avendo registrato la defezione di diversi marchi, a partire da grandi gruppi come FCA, Renault-Nissan-Mitsubishi, General Motors, Toyota e PSA (tranne Opel), e continuando con singoli brand come Aston Martin, Bentley, Ferrari, Mazda, Rolls-Royce, Suzuki e Volvo la kermesse tedesca non ha deluso in termini di novità, partendo da due elettriche diversissime tra loro e già ampiamente annunciate: la Volkswagen ID.3 e la Porsche Taycan. La prima è l'auto della svolta di Wolfburg, il terzo pilastro dopo il Maggiolino e la Golf, mentre la seconda è la prima vettura completamente elettrica prodotta a Zuffenhausen. Aldici sono anche altre due elettriche, la Mini Electric e la Opel ...

ANSA_Motori : #SaloneFrancoforte, #Pininfarina, #Bosch e #Benteler negli EV. Debutto concept piattaforma per #autolusso e alte pr… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Chi c’è e chi no al Salone dell’auto di Francoforte (e in cosa l’Europa manca). L'articolo di @giusy_caretto https://t… - CastigliMirella : I big dell’#automotive riuniti al salone costruttori di #Francoforte chiedono #3milioni di colonnine per le… -