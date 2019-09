Offeso sulla chat va al campo di calcio e spara

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ignazio Riccio A denigrare il 48enne, pregiudicato di Casal di Principe per reati contro il patrimonio, che ha esploso il colpo di pistola, però era stata un’altra persona. L’uomo ha sbagliato bersaglio È successo tutto in una notte: si reca aldicon una pistola e, ferendolo gravemente, un uomo di 40 anni. Il motivo del gesto è da ricondurre alle offese ricevute su un gruppo WhatsApp, creato proprio per commentare i tornei amatoriali dia cinque. Quelle parole scritte innon gli erano piaciute per nulla e ha deciso di vendicarsi. A denigrare il 48enne che ha esploso il colpo di pistola, pregiudicato di Casal di Principe, nel Casertano, per reati contro il patrimonio, però era stata un’altra persona. L’uomo ha sbagliato bersaglio, mandando in ospedale, in condizioni gravi, l’amico della vittima designata, che aveva fatto da scudo, nel tentativo ...

casertafocus : CASAL DI PRINCIPE - Offeso sulla chat del calcetto: va sul campo di San Cipriano e spara, ma ferisce gravemente un… - lanotte : Sto leggendo questo libro sulla vicenda Moranino. Il Comandante resistente Gemisto è stato un grande partigiano del… - Rolando_Maranzo : @robertotofanel3 @lenuccia82 @Serena57891118 @ClaudioStella8 @PinascoDanilo Ieri leggo un tweet e commento con bat… -