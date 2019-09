Nanni | Raggi venga a vivere a Roma Est

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Anche questa notte i cittadini diEst hanno potuto respirare le piacevoli esalazioni provenienti dal sito di Rocca Cencia e di questo ringraziano la Sindacaed i 5 Stelle”. Così in una nota DarioConsigliere del VI Municipio e coordinatore pere provincia di Italia in Comune. “Tutti ricordano le manifestazioni e le promesse fatte dai 5 Stelle rispetto alla chiusura di Rocca Cencia. Chiusura che secondo i 5 Stelle sarebbe avvenuta nell’estate del 2016 con l’insediamento della giunta grillina. Scadenza che venne rinviata alla fine del 2016, poi nuovamente rinviata al 2017, fino ad un atto votato in aula in cui i grillini ne hanno garantito la chiusura entro dicembre 2019”, prosegue. “Inutile dire che ormai la credibilità di questa amministrazione è come quella di chi va in giro con le banconote da 7€. I cittadini sono ...

