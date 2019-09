Le auto più tech del Salone di Francoforte

Daniel Johnston morto - addio al “più grande outsider tra i cantautori americani” : aveva 58 anni : È morto a 58 anni il cantante statunitense Daniel Johnston, “il più grande outsider tra i cantautori americani“, come era stato definito da pubblico e critica. L’artista ha avuto un attacco cardiaco ed è deceduto nella sera di martedì 10 settembre. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal manager e dal fratello del cantante. I suoi ultimi concerti risalgono al 2017 quando si esibì con Jeff Tweedy, Built to Spill, ...

Gas serra - Greenpeace : “auto responsabili del 9% delle emissioni globali. Volkswagen inquina più dell’Australia - Fca più della Spagna” : Nel 2018 il settore automobilistico ha prodotto il 9 per cento delle emissioni globali di gas serra, più di quelle di tutta l’Unione Europea. Volkswagen è l’azienda che produce la maggior quantità di emissioni, seguita da Renault Nissan, Toyota, General Motors e Hyunday-Kia, mentre Fca è quella più inquinante se si tiene conto delle emissioni medie per veicolo. IL DOSSIER – Alla vigilia del Salone dell’Automobile di Francoforte, Greenpeace ...

Suicidio seconda causa di morte tra i giovani - sempre più autolesionismo : cosa succede in Italia? : In Italia, così come nel resto del mondo, il Suicidio rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani. Sono circa 200 i ragazzi tra i 15 e i 24 anni che ogni anno si tolgono la vita nel nostro Paese e, mentre il numero di decessi per Suicidio è in calo, crescono i casi di autolesionismo, la tendenza a farsi del male.Continua a leggere

Meno calorie fanno vivere di più - Kroemer vince il premio ‘Lombardia è Ricerca’ con l’autofagia : Guido Kroemer è il vincitore del premio Internazionale “Lombardia è Ricerca”, l'ambito riconoscimento gli è stato assegnato grazie alle sue ricerca sulla stimolazione della longevità attraverso l'autofagia. Vediamo insieme cos'è l'autofagia, come ci fa vivere più a lungo e quali sono le conseguenze sui tumori.Continua a leggere

Il lavoro di domani : le donne le più colpite dall'automazione :

Promozioni auto settembre 2019 - le offerte più interessanti : Promozioni auto settembre 2019, le offerte più interessanti. L'estate sta finendo e anche gli sconti tendono ad esaurirsi. Dopo le grandi offerte di agosto pensate per non far scendere troppo le vendite anche in un mese dedicato tradizionalmente alle vacanze, settembre vede una riduzione degli sconti in valore assoluto. Ma non per questo non ci sono offerte interessanti, anzi. Per i prossimi 30 giorni alcuni modelli premium che ...

Previsioni traffico - controesodo : circolazione molto intensa sulle autostrade. I punti più a rischio : Ore difficili sulla rete autostradale per il controesodo che segna la fine delle vacanze per milioni di italiani. La circolazione è molto intensa su tutte la rete. traffico particolarmente intenso in ingresso nelle grandi città e in prossimità dei valichi alpini.Continua a leggere

Nel Google Play Store arrivano i video riprodotti automaticamente e più sicurezza per i bambini : Navigare nel Google Play Store sarà probabilmente un po' più fastidioso nelle prossime settimane. Scopriamo insieme cosa cambierà a settembre L'articolo Nel Google Play Store arrivano i video riprodotti automaticamente e più sicurezza per i bambini proviene da TuttoAndroid.

Videogiochi di macchine : i più bei giochi di auto : La lista dei Videogiochi di macchine, nel corso degli anni, è andata via via infarcendosi di produzioni sempre più rifinite sotto ogni punto di vista. Dalla mera estetica di tracciati e vetture alle performance dei bolidi, nulla è stato lasciato al caso, con gli utenti che nella stragrande maggioranza dei casi hanno beneficiato di titoli curati in ogni minimo dettaglio. E in questo nostro articolo vogliamo celebrare quelli che allo stato ...

Volkswagen aggiorna la nuova Passat GTE : ora ha ancora più autonomia elettrica : La capacità della batteria cresciuta del 31% garantisce un’autonomia elettrica maggiore. Zero emissioni locali in città...

Lavoro - a luglio autorizzato il 33 - 5% in più di ore di cassa integrazione. Boom della cig straordinaria : +50 - 2% anno su anno : Aumenta rispetto al luglio 2018 ma diminuisce rispetto a giugno il numero delle ore di cassa integrazione autorizzate a luglio: sono 19,1 milioni, in aumento del 33,5% rispetto allo stesso mese del 2018, quando le ore erano 14,3 milioni, e in calo del 30,9% rispetto al mese precedente. A comunicarlo è l’Inps. In particolare, le ore di cassa integrazione ordinaria sono 8,8 milioni, in aumento del 17% su base annua e del 9% su base mensile. ...

Jessi Combs - la pilota più veloce del mondo è morta in un terribile incidente : aveva raggiunto in auto i 767 km/h : La pilota automobilistica Jessi Combs, 39 anni, considerata ‘la donna piu’ veloce del mondo su quattro ruote‘ dopo aver stabilito un record di 767 km/h nel 2016, e’ morta ieri pomeriggio in un incidente mentre tentava di migliorare il suo record, schiantandosi nel deserto di Alvord, nell’Oregon. Lo ha reso noto lo sceriffo della contea di Harney, Oregon, dove la donna stava provando la North American Eagle, una ...

Mercato auto : l’andamento e i modelli più venduti tra Italia ed Europa : Nell’ultimo periodo il Mercato automotive in Italia sta attraversando un periodo altalenante. Nonostante questo, però, alcuni marchi riescono a spiccare sugli altri con il loro segno positivo: il merito va al fascino di alcuni modelli che risultano molto ricercati nel nostro Paese e non solo. Approfondiamo quindi i dati relativi all’andamento del Mercato automobilistico, scoprendo quali sono le vetture più vendute in Italia e in Europa. I dati ...