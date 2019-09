Haley Moore | golfista rifiutata dagli sponsor per i chili in più sarà professionista

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) Passione per il golf, talento e una strada tortuosa da affrontare:ha 21 anni e il sogno diventare, ma nessunosi è mai fatto avanti per aiutarla nel realizzare il suo proposito. Il motivo? Iin più. Eppure per lei ora c’è un lieto fine, grazie al web.Perla strada non è mai stata in discesa, neanche ai tempi della scuola. “Mi dicevano che ero grassa e brutta e quando sceglievo un tavolo chi era seduto si alzava e mi lasciava da sola”, aveva detto laai giornalisti che avevano raccontato la sua storia (tra cui il Telegraph). Eppure, nonostante sia stata bullizzata da compagni di classe e bersagliatahaters,non si è mai arresa e ha combattuto grazie al suo talento. È arrivata a vincere il titolo NCAA 2018 con l’Arizona University ma, vista la ...

fradanilo62 : La rivincita della golfista Haley Moore: ignorata dagli sponsor, esordirà tra i professionisti grazie alla Rete - AvvMennillo : Haley, niente sponsor per il suo aspetto. Ma la Rete l’aiuta - Corriere : Haley, niente sponsor per il suo aspetto. Ma la Rete l’aiuta -