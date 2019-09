GUENDALINA TAVASSI Groppelli | ' ti stanno scoppiando le te*te' | Pomeriggio 5

La gaffe di GUENDALINA TAVASSI : il figlio a scuola - ma è chiusa : Un primo giorno di scuola movimentato per Guendalina Tavassi , che sbaglia giorno e accompagna il piccolo Salvatore un giorno prima: risate e divertimento per l'ex gieffina, che smorza così un momento imbarazzante. Questi sono i giorni in cui i bambini tornano a scuola e anche i figli dei volti noti non fanno eccezione. Alcuni hanno già iniziato a frequentare le lezioni mentre altri ancora devono inaugurare la stagione. Tra questi c'è Salvatore, ...

GUENDALINA TAVASSI bloccata in aeroporto - l’appello : “Aiutatemi” : Guendalina Tavassi disperata rivela: “Ci hanno cancellato il volo” Brutte notizie per Guendalina Tavassi. L’opinionista di Pomeriggio 5 è stata costretta a rimandare le sue vacanze in famiglia. Il motivo? Le hanno cancellato il volo. Ma non solo. Guendalina si è lasciata andare ad un lungo sfogo, accompagnato da un appello ai suoi fedeli seguaci sul web. In quanto non solo non l’è stato permesso di poter prendere ...