Governo | sondaggi | Lega al 33% | Pd 23% | M5S 19% Conte leader che riscuote più fiducia

Sondaggi politici - Governo M5s-Pd non piace agli elettori : il 58% voleva tornare al voto : Il Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la trasmissione di Rai 3 Agorà evidenzia lo scarso grado di fiducia degli elettori nel neo-nato governo composto da M5s e Pd. La maggioranza degli elettori ritiene che sarebbe stato meglio tornare al voto. Nonostante questo, però, Giuseppe Conte è il leader politico che gode di un maggior gradimento.Continua a leggere

Nessuna luna di miele per il Governo - la Lega resiste in testa : il sondaggio di Agorà : La nascita del governo Pd-M5s non entusiasma gli elettori o, almeno, non fa cambiare le loro intenzioni elettorali. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto sceglierebbe il partito guidato da Salvini, il 23% ha risposto invece che voterebbe per il Pd. Il Movimento 5 stelle si fermerebbe al terzo ...

Sondaggio Masia per Agorà : alta la fiducia in Giuseppe Conte - bassissima invece per il Governo M5s-Pd : Altro giro altro Sondaggio. Oggi tocca a Fabrizio Masia, che presenta la sua rilevazione ad Agorà su Rai 3. Notizie ambivalenti per Giuseppe Conte. Si parta dalle belle notizie. Anche Masia conferma come il premier-bis goda di grande fiducia tra gli italiani: a lui la prima piazza con il 43%, anche

Sondaggi - il paradosso di Conte : nuvoloni sul Governo Pd-M5s - ma lui sorride lo stesso : Nuovo Sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre. Fiducia nei leader, il primato di Conte non è in discussione...

Sondaggio : il Governo giallorosso? Italiani preferivano M5s-Lega : Pina Francone Secondo l'Ipsos di Nando Pagnoncelli, il 54% degli Italiani boccia il Conte-bis. E tra l’esecutivo M5s-Lega e M5s-Pd, sceglie il primo "Le piace il nuovo governo Conte?", è la domanda dell'ultimo Sondaggio Ipsos e le risposte sono le seguenti: il 54% risponde di no, il 35% di sì, mentre un 11% non indica la propria preferenza. L'istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli ha tastato gli umori dell’opinione pubblica per ...

DiMartedì - sondaggio-Pagnoncelli : gli italiani preferivano il Governo M5s-Lega - che guaio per Conte : Torna DiMartedì di Giovanni Floris e su La7 tornano anche i consueti sondaggi di Nando Pagnoncelli. Non solo le intenzioni di voto. Si parla anche del nuovo governo, quello dell'inciucio di Pd e M5s che ci stanno propinando, il Giuseppe Conte-bis benedetto con la fiducia sia da Camera e Senato. Un g

Sondaggi elettorali Ixè - Fratelli d’Italia quasi all’8% - Governo poco popolare : Sondaggi elettorali Ixè, Fratelli d’Italia quasi all’8%, governo poco popolare Sondaggi elettorali Ixè, Fratelli d’Italia quasi all’8%, governo poco popolare Il Conte Bis parte con una larga fiducia alla Camera e al Senato, ma a osservare gli ultimi Sondaggi elettorali di Ixè non tra gli italiani. A quanto pare infatti solo al 35,2% di questi piace il nuovo governo, contando coloro cui piace molto, il 5,6%, e quelli cui piace ...

Governo Conte 2 - sondaggi : piace ai giovani tra i 18 e i 23 anni e al ceto medio. Il nuovo esecutivo premia il Pd che sale al 22 - 1% : Il nuovo esecutivo giallorosso piace ai giovanissimi e fa bene soprattutto al Pd. È la fotografia che emerge dall’ultimo sondaggio di Swg, realizzato tra il 4 e il 9 settembre. Secondo la società di ricerca, infatti, il Conte 2 è apprezzato dal 31 per cento degli italiani, e tra questi domina la cosiddetta Generazione Z, cioè i nati dal 1996 in poi. Il 48 per cento di loro, infatti, alla domanda se il nuovo Governo “sia una soluzione ...

Governo Conte 2 - sondaggi : piace ai giovani tra i 19 e i 23 anni e al ceto medio. Il nuovo esecutivo premia il Pd che sale al 22 - 1% : Il nuovo esecutivo giallorosso piace ai giovanissimi e fa bene soprattutto al Pd. È la fotografia che emerge dall’ultimo sondaggio di Swg, realizzato tra il 4 e il 9 settembre. Secondo la società di ricerca, infatti, il Conte 2 è apprezzato dal 31 per cento degli italiani, e tra questi domina la cosiddetta Generazione Z, cioè i nati dal 1996 in poi. Il 48 per cento di loro, infatti, alla domanda se il nuovo Governo “sia una soluzione ...

SONDAGGI POLITICI - Governo CONTE-BIS/ Pd-M5s al -14% rispetto ai gialloverdi : SONDAGGI POLITICI, Lega resta al 33%: nascita GOVERNO Pd-M5s-LeU al -14% rispetto ai gialloverdi. Dati e intenzioni di voto sul CONTE-BIS.

Sondaggi politici : PD incrementa sul Movimento 5 Stelle - cresce il sostegno al Governo : La prima decade del mese di settembre ha visto l’istituto di ricerche SWG interpellare i cittadini riguardo al loro orientamento di voto. Si registrano ulteriori cambiamenti nei Sondaggi politici, con la Lega ancora in flessione, mentre continua la sua crescita il Partito Democratico. Tra i “piccoli” c’è da segnalare una perdita di consensi, così come per il Movimento 5 Stelle, che scivola in terza posizione e si allontana dal vertice. SWG: Lega ...

Enrico Mentana - sondaggio Swg su Conte e Governo : "luna di miele" inesistente - dati imbarazzanti : Nemmeno il tempo di nascere e il governo Conte-bis si schianta già contro i sondaggi. Secondo la rilevazione Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, il sostegno al premier Giuseppe Conte è in picchiata: nel giugno 2018, al momento del suo insediamento con Lega e M5s, l'avvocato del popolo godeva del 58%

Sondaggi politici MF : Governo durerà fino al 2023 secondo un italiano su due : Sondaggi politici MF: governo durerà fino al 2023 secondo un italiano su due Sulla durata del nuovo esecutivo Movimento 5 Stelle – Partito Democratico impazza il toto scommesse. E anche gli istituti demoscopici provano a sondare gli animi degli italiani. Sondaggi politici MF-Milano Finanza: durata Conte bis, gli scenari secondo gli ultimi Sondaggi realizzati da Ixè e Ipsos, solo una sparuta minoranza ritiene che il governo giallo ...

Sondaggi politici/ Lega al 30% - Pd al 23%; Governo Conte-bis - priorità alla Manovra : Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo la crisi di Governo: Lega scende al 30%, balzo M5s al 22%. Misure priorità del Conte-bis: Manovra per il 71%