Franceschini fa sul serio al Mibact

Di Maio agli Esteri e Franceschini alla Cultura : ultime sul toto-ministri : Dopo il plebiscito a favore di un governo giallorosso sulla piattaforma Rousseau, si apre una notte decisiva per la formazione del Conte-bis, il nuovo governo a trazione M5s-Pd. Una notte di trattative tra i due attori principali del nuovo esecutivo, che coinvolgerà anche i partiti minori che hanno dato il loro assenso al premier incaricato. I tempi sono stretti. Conte salirà al Colle domani mattina, il giuramento è previsto nel tardo ...

Rousseau - voto chiuso : superati i 73.000 voti - attesa per i risultati. Franceschini e Orlando a Palazzo Chigi. Pd : programma completato : Si è concluso il voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno avuto tempo dalle 9 alle 18 per dire se...

Rousseau - voto chiuso : superati i 73.000 voti - attesa per i risultati. Franceschini e Orlando a Palazzo Chigi. Pd : programma completato : Si è concluso il voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno avuto tempo dalle 9 alle 18 per dire se...

Rousseau - voto chiuso : superati i 73.000 voti - attesa per i risultati. Franceschini e Orlando a Palazzo Chigi : Si è concluso il voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno avuto tempo dalle 9 alle 18 per dire se...

Rousseau - voto chiuso : superati i 73.000 voti - attesa per i risultati. Franceschini e Orlando a Palazzo Chigi : Si è concluso il voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno avuto tempo dalle 9 alle 18 per dire se...