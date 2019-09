Conte2 | Perosino Fi | “Con Ius Soli i nonni verrano in Italia a operarsi di cataratta e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lo ha premesso anche lui: “Con un poco di ironia e un poco di provocazione esamino il vostro programma“. Si tratta dell’esilarante intervento del senatore di Forza, Marco, nella giornata dedicata alla fiducia al governo Conte bis in Senato. Il parlamentare piemontese, nello sciorinare tutte le pecche del nuovo esecutivo, ha disegnato una sorta di Apocalisse in agguato con la nuova compagine governativa: dal debito pubblico all’Iva, dal Tav alla istruzione. Ma su quattro puntiha calcato la mano: l’immigrazione, la liberalizzazione delle droghe, il suicidio assistito e le adozioni gay. “Vengano tutti – ha tuonato il senatore – Le Ong sono brava gente, legalitari. Diamo lusa chi nasce e ai genitori. E anche ivengano adie di ernia. Siete contro l’“. E ancora: “Da ...

