Cattelan | stoccata a The Voice durante la prima puntata di X Factor 13

Fonte : gossipetv

(Di giovedì 12 settembre 2019) Alessandrolancia unaa Theladi X13 Alessandrobravo ragazzo… dolce, educato, simpatico… ma qualche volta anche pungente. Certo, sempre con il suo caro sorriso, rassicurante e amabile. Forse un po’ meno amabile quando lancia unaa The, programma di Rai 2 che … L'articoloa Theladi X13 proviene da Gossip e Tv.

GenovaOn : Alessandro Cattelan tira una stoccata a The Voice Of Italy - StraNotizie : Alessandro Cattelan tira una stoccata a The Voice Of Italy -