Autonomia | Regione Veneto a Boccia | da parte nostra volontà di giungere a testo condiviso

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Venezia, 12 set. (AdnKronos) – ‘Leggiamo con stupore le dichiarazioni odierne del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco, secondo il quale una delle cause della mancata stipulazione dell’intesa fra Governo e Regioni dovrebbe essere ricondotta all’assenza di una risposta dadelle Regioni stesse alle eccezioni poste dalle Amministrazioni centrali nel corso del negoziato”. Lo sottolinea il prof. Mario Bertolissi a capo della delegazione trattante delper l’attuazione dell’differenziata, replicando alle dichiarazione del ministro per gli Affari Regionali.“Fermi restando infatti i nodi politici della trattativa, che, appunto, solo in sede politica potevano essere sciolti, ladeltra la fine del 2018 e il 2019 hacipato a circa 35 incontri tecnici di approfondimento nelle diverse ...

