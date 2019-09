40 anni fa il record del mondo di Mennea

Atletica - domani in programma a Matera il Mennea Day : si festeggiano i 40 anni dal record di Città del Messico : È Matera il “campo centrale” del Mennea Day 2019 che sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura È l’abbraccio di tutta Italia al mito di Pietro Mennea per i 40 anni di una delle imprese leggendarie dello sport azzurro, il 19.72 di Città del Messico 1979. Giovedì 12 settembre si celebra l’anniversario della prestazione che è stata record del mondo per 16 anni e che dopo quattro decenni resiste ...

DiMartedì - Giovanni Floris? Sfottò a Luigi Di Maio e botto di share : cifre da record : Gli ascolti tv della prima serata del martedì premiano sicuramente il ritorno di Giovanni Floris su La7 con diMartedi che stacca decisamente #Cartabianca su Rai 3. Gli ospiti della prima puntata della trasmissione erano moltissimi: Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, Ilaria d'Amico, Elsa Fornero, Pier

Pietro Mennea : un record lungo 40 anni : Soprannominato la Freccia del Sud, connubio tra le origini pugliesi (Barletta) e le grandi doti da velocista, Pietro Mennea riuscì a frantumare il record stabilito 11 anni prima dallo statunitense Tommie Smith (19”83) ai Giochi Olimpici, svoltisi sempre a Città del Messico. La preparazione a tale risultato, probabilmente fu figlia anche della deludente olimpiade che affrontò, a furor di popolo, a Montréal nel 1976, in cui arrivò ai piedi del ...

Atletica - Usain Bolt : “Chi batterà i miei record deve ancora nascere. Dureranno 20-25 anni” : “La persona che batterà i miei record del mondo deve ancora nascere“. Parola di Usain Bolt che attualmente si trova a Città del Messico per un evento mondano, l’icona dell’Atletica leggera del Nuovo Millennio ha parlato a lungo dei suoi primati (9.58 sui 100 metri e 19.19 sui 200 metri): “I record sono comunque fatti per essere battuti ed è sempre una questione di tempo, spero però che i miei possano durare ancora ...

Mamma a 74 anni : dà alla luce due gemelli. È record nel paese. E le immagini sono dolcissime : Mamma di due gemelline a 74 anni grazie all’inseminazione artificiale. Succede in India, precisamente a Kothapet, nello Stato dell’Andhra Pradesh, come riporta Il Giornale, e protagonista di questa storia è Erramatti Mangayamma, una donna sposata dal 1962 con l’ottantenne agricoltore Raja Rao. I due vivono nel villaggio di Nelaparthipadu, nel distretto di Godavari. L’agenzia di stampa Ians scrive che Erramatti, la Mamma-nonna, che si era ...

Record di immersione a 96 anni : veterano della II Guerra Mondiale è il sub più anziano del mondo [FOTO] : Un uomo di 96 anni ha festeggiato il suo compleanno battendo il suo stesso Record come sub più anziano del mondo per il terzo anno di fila, immergendosi ad una profondità equivalente all’altezza di un edificio di 15 piani per esplorare un relitto al largo di Cipro. Ray Woolley, veterano della Seconda Guerra Mondiale, ha compiuto 96 anni il 28 agosto e si è immerso ad una profondità di 42,4 metri per 48 minuti. Ha così battuto il suo Record ...

Investe mentre tenta di battere il proprio record con una Jet-Car - la celebre Jessi Combs muore all’età di 36 anni : La donna più veloce del mondo su quattro ruote ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nell’Alvord Desert in Oregon Non ce l’ha fatta Jessi Combs, la donna più veloce del mondo su quattro ruote ha perso la vita mentre tentava di battere il suo stesso record, sfidando la velocità nell’Alvord Desert in Oregon. La pilota 36enne ha perso il controllo della sua Jet-Car, non sopravvivendo alle conseguenze ...

Serie A - partenza record : media di oltre 26 mila spettatori - mai così negli ultimi 15 anni! : La Serie A TIM 2019/2020 parte stabilendo un record nelle presenze allo stadio. Mai, dall’introduzione del format a 20 squadre nella stagione 2004/2005, era stato superato il tetto delle 26 mila presenze medie a partita nella prima giornata di campionato. Ed estendendo il confronto su arco temporale si rafforza il primato: da dieci anni, in qualsiasi turno di campionato disputato ad agosto, non veniva raggiunta la soglia di 26.140 ...

Tennis - Jannik Sinner da record : nel tabellone principale degli Us Open a soli 18 anni. Primo classe 2001 nel main draw di un Major : Dopo i due Challenger (Bergamo e Lexington) e i due Future (Trento e Santa Margherita di Pula) conquistati nel 2019, il 18enne altoatesino Jannik Sinner continua a stupire qualificandosi per la prima volta in carriera per il tabellone principale di uno Slam, quello degli Us Open, al termine del match vinto contro lo spagnolo Vilella Martinez per 7-6 6-0. Al via il prossimo 26 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows, l’ultimo Major della ...

Incendio Amazzonia 2019 : record deforestazione dal 2013 - ecco i danni : Incendio Amazzonia 2019: record deforestazione dal 2013, ecco i danni L’Amazzonia sta bruciando: l’agenzia spaziale brasiliana ha contato 72mila incendi da gennaio. Solo nell’ultima settimana, ne sono divampati circa 9.500. Dal 2013, quando l’Inpe ha dato il via al monitoraggio, non si erano mai raggiunte cifre così elevate. Incendio Amazzonia: “stagione degli incendi” solo all’inizio Da gennaio 2019 ad agosto 2019 si è verificato un ...

Beautiful da record in America dopo 32 anni. Merito dei ‘figli di’ : Beautiful Se in Italia funziona ancora ma si mantiene ben lontano dai livelli record di un tempo (oltre 6 milioni di spettatori nei momenti d’oro), in America – dove forse il fenomeno non ha mai attecchito come da noi -Beautiful sembra aver trovato un nuovo ‘elisir di giovinezza’. Con gli storici Ridge e Brooke messi in secondo piano in favore delle loro figlie, nella settimana dal 5 al 9 agosto, in America la soap opera CBS, ...

MotoGP - Marc Marquez può battere il record di Mondiali di Giacomo Agostini. Potrebbe farcela a 33 anni : 7 titoli Mondiali, 76 vittorie, 126 podi, 87 pole position e 66 giri veloci: sono i dati dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, dominatore assoluto del Mondiale 2019 di MotoGP, vede all’orizzonte il suo ottavo titolo e, a 26 anni, trattasi di risultato semplicemente straordinario. L’asso nativo di Cervera, senza se e senza ma, sta caratterizzando questa era della classe regina. Il suo modo di correre e sopratutto il proprio ...