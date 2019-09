Voli di Stato | Corte dei Conti archivia procedimento su Salvini «Ma erano illegittimi»

Voli di Stato : archiviata inchiesta su Salvini : La Corte dei Conti ha archiviato il procedimento nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito ad alcuni Voli di Stato che erano stati al centro di un’inchiesta giornalistica del quotidiano La Repubblica. Secondo i giudici contabili, non c’è alcuna prova di danno erariale da parte del leader della Lega, ma quei Voli erano “illegittimi”, quindi spetterà ora alla giustizia ordinaria stabilire se si siano configurati dei ...

