(Di mercoledì 11 settembre 2019)INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA. SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE DELLA CITTA’. LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO DI FRANCIA, PERTANTO ILE’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI.INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO , TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E DA SAN LORENZO A VIALE CASTRENSE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO E’INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER ...

muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra #BarberinoDiMugello e #Calenzano-#SestoFiorentino #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-09-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -