Traffico Roma del 11-09-2019 ore 15 | 30

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA SI RALLENTATA ANCHE SULLA VIA CASSIA, TRA VIA BARBARANONO E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DIREIZIONIINTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA FLAMINIA E VIA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 IN CITTA’ INCIDENTE IN VIA NEPAL ALTEZZA VIA AUSTRALIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PERTRA LA PONTINA E L’APPIA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER QUANTO IL TRASPORTO PUBBLICO, INIZIATA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA DELLA METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI ...

