Incidente A14 | auto contro furgone | morto manager della Fox Petroli | aveva 37 anni

A14 - Incidente al rientro dalle vacanze : Marisa Guidi muore sul colpo - il marito Bruno Pontellini estratto vivo dopo 4 ore : Il marito, Bruno Pontellini, noto produttore di vini, guaribile in 15 giorni. Tornavano a casa dopo 20 giorni di vacanze. Una frazione di secondo, poi il buio. Un probabile colpo di sonno e la Opel Antara guidata da Bruno Pontellini, 72 anni, imprenditore di Case Bernardi, Comune di Tavullia, è uscita fuori strada ribaltandosi sul campo attiguo l’A14, all’altezza del chilometro 114, nel tratto che dal casello di Valle di Rubicone scende verso ...

Incidente in A14 nel tratto Pineto Città Sant'Angelo - una persona e morta e una ferita : Pescara - Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un Incidente stradale avvenuto al km 357 dell'autostrada A14, all'interno della galleria Fonte da Capo, tra Pineto e Pescara nord-Città Sant'Angelo, in carreggiata sud. Una sola l'auto coinvolta nell'Incidente. La persona ferita è stata trasportata in ospedale a Pescara con l'elisoccorso. Proprio per consentire l'intervento ...

Traffico autostrade weekend 17-18 Agosto/ Bollettino : code sull'A14 - Incidente a Bari : Traffico autostrade weekend 17-18 Agosto, il Bollettino sulla viabilità con gli aggiornamenti in tempo reale. code sull'A14, incidente a catena a Bari.

Drammatico Incidente sull’autostrada A14 vicino Cesena : due morti e tre feriti : Tragico schianto nella notte sull'autostrada A14 Bologna-Taranto: nel Drammatico incidente avvenuto nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena hanno perso la vita due persone, mentre altre tre sono rimaste ferite e due di queste sono in gravi condizioni. Nello schianto, inoltre, sarebbe deceduto anche un piccolo cagnolino.

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : Bologna - Incidente e sangue sull'A14 - 7 agosto - : Ultime notizie di Oggi, 7 agosto 2019: ancora un grave incidente sulla A14. CIO, l'Italia rischia la presenza a Tokyo 2020

Incidente Bologna A14 : morti due operai investiti da un Tir. La ricostruzione : Incidente Bologna A14: morti due operai investiti da un Tir. La ricostruzione Incidente Bologna sul tratto A14 verso Borgo Panigale (km 9), avvenuto ieri sera, lunedì 5 agosto 2019, alle ore 22.30 circa. Un tir è entrato in un cantiere in allestimento investendo due operai (un terzo si è salvato gettandosi a lato della traiettoria). Non siamo molto lontani dal luogo in cui un anno fa un’autocisterna esplose con conseguenze importanti su un ...

Bologna - ancora un Incidente nel tratto maledetto della A14 : due operai travolti da un tir : Lo schianto a breve distanza dal luogo dove, esattamente un anno fa, esplose un'autocisterna dopo un tamponamento

Borgo Panigale - Incidente sulla A14 : tir investe e uccide due operai : Borgo Panigale, incidente sulla A14: tir investe e uccide due operai I due erano dipendenti di una ditta che lavora per Autostrade e stavano terminando l'allestimento di un cantiere. Il camionista è indagato per omicidio colposo Parole chiave: a14 ...

Incidente A14 - tir invade cantiere : morti due operai a Borgo Panigale - avevano 38 e 45 anni : Incidente mortale sull'A14 all'altezza di Bologna-Borgo Panigale: un tir ha invaso un cantiere e investito due operai che sono morti sul colpo. Fermato, il conducente è indagato per omicidio colposo. Le vittime lavoravano per una ditta che lavora in appalto per Autostrade: avevano 38 e 45 anni.Continua a leggere

Bologna - tir si schianta su un cantiere sulla A14 : uccisi due operai di Autostrade. Un altro Incidente nel tratto "maledetto" : Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir che ha invaso un cantiere allestito nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale. Un altro terribile incidente in...

Incidente sulla A14 si trasforma in tragedia - morto uno dei due operai coinvolti : Chieti - E' morto l'operaio ricoverato in condizioni disperate dopo dell'Incidente stradale accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 16, al chilometro 438 della corsia nord della A14, a poca distanza dal casello Vasto Nord. I due operai erano stati investiti da un tir mentre sistemavano dei birilli per dividere la linea di mezzeria della carreggiata. Le condizioni del deceduto erano state considerate subito gravi, ed era stato ...

Incidente BOLOGNA : CHIUSA A14 PER INCENDIO CAMION/ Video - morto autista "è un incubo" : INCIDENTE BOLOGNA fra 3 CAMION: INCENDIO 2 tir, CHIUSA A14, traffico impazzito a Borgo Panigale. Stesso punto cisterna esplosa un anno fa: morto autista

Colonna di fumo nero si alza dall'autostrada A14 : Incidente a Bologna : incidente in autostrada a Borgo Panigale: lo schianto proprio all'altezza dell'esplosione che avvenne il 6 agosto 2018. Autostrada, tangenziale e via Marco Emilio Lepido temporaneamente chiuse Redazione incidente in autostrada a Borgo Panigale: lo schianto proprio all'altezza dell'esplosione che avvenne il 6 agosto 2018. Autostrada, tangenziale e via Marco Emilio Lepido temporaneamente chiuse ...