Atletica | domani in programma a Matera il Mennea Day | si festeggiano i 40 anni dal record

Atletica - domani la prima giornata del match Europa-USA : subito due azzurri in pista : Comincerà domani la sfida tra il team europeo e quello americano a Minsk, subito Filippo Tortu e Davide Re in pista domani due big azzurri in pista nella prima giornata del match Europa-USA di Minsk, in Bielorussia. Filippo Tortu (Fiamme Gialle) nei 100 metri alle 18.30 italiane sfida lo statunitense Mike Rodgers nell’ultima gara prima dei Mondiali di Doha, per confermare le buone impressioni destate nel rientro di Rovereto. ...

Atletica – Laura Strati domani in pedana a Lisbona : Lisbona: domani Laura Strati sulla pedana del lungo Atleti italiani in gara alla vigilia di Ferragosto, nei meeting all’estero. Mercoledì 14 torna in azione Laura Strati, attesa a Lisbona sulla pedana del lungo. La portacolori dell’Atletica Vicentina sarà impegnata fuori classifica nel match dedicato ai salti che vedrà di fronte i padroni di casa del Portogallo e la Spagna. Quest’anno la 28enne veneta è atterrata a 6,65 in giugno ...

Atletica – Europei a squadre di Bydgoszcz : domani si alza il sipario - subito dodici azzurri in gara : Dieci di loro affronteranno le batterie, per cercare di qualificarsi al turno decisivo in programma nei giorni seguenti, mentre per due lanciatori sarà già l’ora della finale diretta che assegna punti Saranno dodici gli azzurri impegnati nella prima giornata di gare a Bydgoszcz, in Polonia, per gli Europei a squadre, al via venerdì 9 agosto alle 18.30. Dieci di loro affronteranno le batterie, per cercare di qualificarsi al turno decisivo ...

Atletica – Europei a squadre di Bydgoszcz - domani la partenza degli azzurri per la Polonia : I 54 azzurri raggiungeranno nel pomeriggio di domani la località polacca che accoglie la rassegna continentale per nazioni, la vecchia Coppa Europa Decolla domani da Fiumicino la spedizione azzurra per gli Europei a squadre di Bydgoszcz (Polonia) in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. I 54 azzurri raggiungeranno nel pomeriggio di domani la località polacca che accoglie la rassegna continentale per nazioni, la vecchia Coppa Europa, ...

Atletica – Al via domani gli Assoluti di Bressanone : grandi sfide in pista : Atletica: iniziano domani i Campionato italiani Assoluti di Bressanone. Quante sfide alla Raiffeisen Arena Tre giorni di gare per assegnare 42 titoli italiani. Iniziano domani a Bressanone(Bolzano) i Campionati Italiani Assoluti alla Raiffeisen Arena, da venerdì 26 a domenica 28, con oltre mille atleti-gara e tanti azzurri che si stanno preparando per gli Europei a squadre di Bydgoszcz (9-11 agosto) e per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ...