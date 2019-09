Ambra Lombardo svela perché è finita la sua storia con Kikò Nalli

La storia d'amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo sembra essere già finita : Pareva essere una favola moderna invece potrebbe essere già finita la storia d'amore tra Kikò ed Ambra Lombardo: con il loro colpo di fulmine scoccato sotto le telecamere del Grande Fratello, i due avevano fatto sognare milioni di italiani ma a pochi mesi dalla scelta di stare insieme la coppia si è detta addio. A quanto pare, a rompere l'idillio è stata la professoressa la quale non si è sentita amata dal suo fidanzato. Ambra: 'Kikò non mi ...

Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello approda a Melaverde? Parla lei : GF, Ambra Lombardo non condurrà Melaverde: la smentita In queste ultime ore sono circolate diverse voci di corridoio on line su un possibile approdo della ‘ex gieffina’ Ambra Lombardo a Melaverde. Difatti quest’ultima, in base a questi rumor, avrebbe addirittura sostenuto un provino per fare la conduttrice del programma. Sarà vero? A quanto pare no, e a smentire questa indiscrezione è stata la stessa fidanzata di Kikò su ...

Ambra Lombardo smentita conduzione Melaverde : “Non è vero” : Grande Fratello ultime notizie, Ambra Lombardo presentatrice di Melaverde? L’unica verità La carriera da presentatrice (oltre che da modella) di Ambra Lombardo sta andando nella direzione giusta… la vedremo presto anche in Tv nei panni di conduttrice? Un sogno, per l’ex concorrente del Grande Fratello, che questa notte ha voluto fare delle precisazioni importanti su […] L'articolo Ambra Lombardo smentita conduzione ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo in costume intero : professoressa da calendario - Lato B più bello d'Italia : Al Grande Fratello ha conquistato Kiko Nalli e i telespettatori con la sua semplicità. Ma Ambra Lombardo su Instagram si scopre un po' di più e fa intuire le sue doti nascoste. Di sicuro, una di queste è la sensualità: l'ex concorrente del reality condotto da Barbara D'Urso ha pubblicato una propria

Ambra Lombardo : Ecco la solita foto del lato b per attirare likes : L'ex gieffina Ambra Lombardo posta una foto hot su Instagram e commenta ironica: "Ecco la solita foto attira-likes del lato b". Tra i fan c'è chi apprezza ma anche chi non coglie la provocazione, L'ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d'Urso, Ambra Lombardo, fa discutere con una foto hot su Instagram: l'intento è ironico ma molti fan non colgono la provocazione e la accusano di essere identica a tutte.\\ In attesa di ...

Kikò Nalli sorpreso dal gesto di Ambra Lombardo : la rivelazione : Ambra Lombardo stupisce Kikò Nalli: “Ha messo i miei figli al primo posto” Oggi il famoso parrucchiere Kikò Nalli ha rilasciato un’interessante intervista sul settimanale Lei. E in questa circostanza ha parlato ovviamente della sua compagna Ambra Lombardo, facendo una confessione che ha lasciato i suoi numerosi fan davvero a bocca aperta. Cosa ha detto? L’ex marito di Tina Cipollari, a Lei, ha rivelato che Ambra del ...