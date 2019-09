Vuelta a España 2019 : Fabio Aru è ancora un corridore da corse a tappe? Oltre due anni da incubo e una fiducia da recuperare : Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta a España 2019 nel corso della 13esima frazione. Il Cavaliere dei 4 Mori raccoglie, così, l’ennesimo fallimento in una grande corsa a tappe. Nel biennio 2014-2015 il sardo partecipò a quattro GT, peggior piazzamento un 5° alla Vuelta 2014. Per il resto una vittoria, alla Vuelta 2015, e due podi, ai Giri 2014 e 2015. Il tutto costellato da cinque vittorie parziali. Dal 2016 a oggi, invece, Fabio ha ...

Vuelta a Espana 2019 : il borsino dei favoriti alla vigilia della terza settimana. Maglia Rossa ipotecata per Roglic - che lotta per il podio : Si è conclusa, occasionalmente di lunedì, la seconda settimana di gare alla Vuelta a Espana 2019. Sedici le tappe percorse fino ad ora, ci avviciniamo allo sprint finale verso la passerella di Madrid. Ci saranno ancora salite da affrontare da domani a domenica: c’è spazio per ribaltare la situazione sia in chiave vittoria che in chiave podio. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti. Chi sale Primoz Roglic: altro che salire, si avvicina ...

Vuelta a España 2019 : la prima crisi di Alejandro Valverde. Vittoria ormai sfumata - il veterano deve guardarsi dal ritorno di Pogacar : Sull’Alto de la Cubilla è arrivata la prima crisi di Alejandro Valverde alla Vuelta a España 2019. Il Campione del Mondo, a 39 anni, aveva corso in modo impeccabile fino a ieri, dando spettacolo e facendo sognare i tifosi spagnoli. Il fuoriclasse murciano si era imposto nella settima tappa, a Mas de la Costa, battendo con uno dei suoi attacchi Primoz Roglic e aveva poi duellato alla pari con lui nelle altre tappe di montagna, ma questa volta non ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic : “Guardavo Valverde e non ho risposto a Lopez - poi sono rientrato. Non temo la terza settimana” : Primoz Roglic ha rafforzato ulteriormente il primo posto in classifica alla Vuelta di Spagna, lo sloveno si è difeso brillantemente sull’Alto de la Cubilla e ha ulteriormente allungato nella generale aumentando il proprio vantaggio nei confronti del secondo in classifica. Il capitano della Jumbo-Vismo ha messo in mostra tutta la sua intelligenza tattica nella sedicesima tappa della corsa iberica, non ha risposto immediatamente ...

Vuelta a España 2019 : corsa decisa dopo la cronometro. Roglic ha fatto il vuoto - in salita corre da padrone : La Vuelta di Spagna si è decisa a cronometro, la prova contro il tempo ha ancora fatto una differenza abissale in una grande corsa a tappe. Tutto per merito di un grande specialista come Primoz Roglic che è letteralmente volato lungo i 36,2 km tra Jurançon e Pau, la frazione dello scorso 3 settembre è stata un vero e proprie spartiacque che ha dato un scossone decisivo alla classifica generale: il fuoriclasse sloveno si era presentato con 6 ...

Vuelta a España - le pagelle della sedicesima tappa : Astana finalmente protagonista - Roglic e Pogacar in controllo - Quintana in calo verticale : Astana finalmente protagonista nella sedicesima tappa della Vuelta a España 2019. Il team kazako vince la tappa con Fuglsang, mentre tra i big si rivede un Miguel Angel Lopez all’attacco dopo le difficoltà patite a Los Machucos e sull’Alto del Acebo. Primoz Roglic e Tadej Pogacar si difendono senza problemi, mentre Valverde soffre leggermente nel finale e Quintana crolla di netto. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti ...

Vuelta Espana : Fuglsang vince a La Cubilla - Roglic allunga ancora : Il tappone di montagna di La Cubilla, sedicesima tappa della Vuelta Espana, ha un po’ deluso le attese e le speranze di chi aspettava un grande spettacolo e un rimescolamento delle posizioni in classifica generale. La corsa è andata a Jakob Fuglsang grazie ad una fuga da lontano. Primoz Roglic non è stato attaccato da lontano da Movistar e Astana come molti invece si attendevano. Lo sloveno ha gestito perfettamente la tappa, prima con la squadra ...

Classifica Vuelta a España 2019 - sedicesima tappa : Roglic rafforza la maglia rossa - Valverde a 2’48”. Pogacar e Lopez per il podio : Primoz Roglic è sempre più padrone della Vuelta di Spagna, oggi lo sloveno ha guadagnato una manciata di secondi su Alejandro Valverde e ora può contare su addirittura 2’48” di vantaggio sul Campione del Mondo alla vigilia del secondo giorno di riposo. Il capitano della Jumbo-Visma ha ormai ipotecato la maglia rossa mentre si infiamma la lotta per il terzo posto tra Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez che sono separati da appena 17 ...

Vuelta a España 2019 - risultato sedicesima tappa : Jakob Fuglsang trionfa in fuga - Roglic guadagna ancora : Va a chiudersi definitivamente la seconda settimana della Vuelta a España 2019. Altro tappone di montagna, che ha messo a dura prova la resistenza dei corridori, con partenza da Pravia e dopo 144,4 km e oltre 4.000 metri di dislivello da superare, arrivo in vetta al traguardo dell’Alto de La Cubilla. Lena, posto a quota 1.690 metri. A trionfare è ancora una volta la fuga: attacco vincente per il danese Jakob Fuglsang, in una stagione da ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di mercoledì 11 settembre Aranda de Duero-Guadalajara : altimetria - programma - orari e tv : mercoledì 11 settembre andrà in scena la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2019, 219.4 Km da Aranda de Duero a Guadalajara. Tutto sembra essere apparecchiato per una grande sfida tra i velocisti che torneranno ad essere protagonisti in tutto e per tutto. Nessun gran premio della montagna è infatti fissato in questa tappa che facilità la strada per i velocisti che non possono farsi scappare l’occasione. La Vuelta a España 2019 è ...

Alejandro Valverde - Vuelta a Espana 2019 : “Non so se sto ancora lottando per vincere la corsa” : Alejandro Valverde non molla, ma è conscio che non sarà facile vincere questa Vuelta a Espana 2019. Il campione del mondo del team Movistar nella tappa di ieri ha dimostrato di volersi ancora giocare le proprie carte, mettendo in scena un feroce attacco sul traguardo della 15esima tappa dell’Alto de Acebo. In quel momento solo il leader della corsa, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), è stato in grado di rispondere. Dopo aver lavorato insieme, lo ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (9 settembre). La Movistar può attaccare Roglic : Va a concludersi la seconda settimana della Vuelta a España 2019: siamo alla vigilia del secondo ed ultimo giorno di riposo (particolare la posizione in calendario, di martedì e non di lunedì), oggi in programma la sedicesima frazione. Ancora un tappone di montagna di 144,4 km da Pravia ad Alto de La Cubilla. Lena. Andiamo a scoprire i possibili scenari tattici. Il percorso prevede tre GPM durissimi: due di prima categoria, uno di categoria ...

Percorso, favoriti e altimetria della sedicesima tappa – Il programma della sedicesima tappa – La cronaca della quindicesima tappa – La classifica generale della Vuelta a España Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa della Vuelta a España 2019. Vivremo subito un altro tappone di montagna, che metterà a dura prova la resistenza dei corridori, visto