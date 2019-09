Specchio dei tempi | un contributo di 100 000 euro alle piccole attività delle zone

A Venezia matti per "Joker" - impareggiabile Specchio dei nostri tempi - : Serena Nannelli Phoenix e Philips profumano già di Oscar. Il loro Joker ci mostra il mondo di oggi e a che punto è la notte, ma non una qualsiasi: quella dell'anima. Mettete da parte i pregiudizi. "Joker" di Todd Philips (sì, proprio il regista della trilogia comico-demenziale "Una notte da leoni") è un capolavoro moderno. Se ieri al Lido è stato presentato in concorso un film, quello di Polanski, che è un esempio di cinema senza ...