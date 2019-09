Sfregio di due stranieri agli Alpini | rubano il Tricolore e lo bruciano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Gabriele Laganà Gli, entrambi di 17 anni, hanno preso ildalla sede Ana di Vittorio Veneto. Per i due è scattata una denuncia alla Procura per i minori di Venezia per il reato di vilipendio ai simboli dello Stato Un gesto criminale e vile quello commesso da due giovania Vittorio Veneto, comune in provincia di Treviso. I ragazzi, un marocchino ed un romeno entrambi 17enni, hanno prima rubato ilche si ergeva dalla locale sede deglie, poi, lo hanno bruciato. L’ignobile oltraggio verso la bandiera italiana, forse compiuto per autentico spregio per il simbolo del Paese che li ospita, è stato portato a termine nella tarda serata di Ferragosto. Probabilmente il garrire al vento delissato sul pennone della sede dell’Ana, situata a pochi passi dalla stazione ferroviaria, dava fastidio. Quest’ultimi, così, con ...

