Ritorna l' Estate | da giovedì sole e temperature in rialzo su tutta la penisola

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma - La depressione mediterranea che fino a mercoledì influenzerà il tempo su alcune delle nostre regioni tenderà ad indebolirsi dalla seconda parte della settimana e a spostarsi dal Mediterraneo occidentale verso il Nord Africa. Contemporaneamente l'alta pressione tornerà a rinforzare sul Mediterraneo centrale e il tempo a migliorare conin deciso aumento. Scampoli disono nuovamente pronti a farci visita. METEO GIOVEDÌ. Sarà una giornata stabile e in larga parteggiata, salvo una residua variabilità limitata all'estremo Sud peninsulare, dove non escludiamo gli ultimi fugaci piovaschi tra Salento e Calabria ionica. Lesaranno in ripresa, tanto che sulla Val Padana si potranno toccare punte di 26/28°C, anche qualche grado in più sulle regioni tirreniche, in Puglia e localmente su Sardegna e ...

