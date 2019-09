Rifiuti | M5S | ' Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo' 2

Rifiuti : M5S - 'Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - I dati sulla raccolta differenziata in aumento? Solo un "escamotage di Musumeci per camuffare l’emergenza di Palermo e delle grandi città". Così i deputati regionali del M5S e componenti della commissione Ambiente Ars Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nunzio Di Paola

Rifiuti : M5S - ‘Aumento differenziata? Musumeci camuffa emergenza Palermo’ : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I dati sulla raccolta differenziata in aumento? Solo un “escamotage di Musumeci per camuffare l’emergenza di Palermo e delle grandi città”. Così i deputati regionali del M5S e componenti della commissione Ambiente Ars Giampiero Trizzino, Stefania Campo, Nunzio Di Paola e Valentina Palmeri, commentano i dati diffusi ieri dalla presidenza della Regione siciliana. “Palermo al 19% di ...

Emergenza Rifiuti in provincia di Ragusa - mozione del M5S : La Regione rilasci urgentemente l’Autorizzazione integrata ambientale per l’impianto di TMB a Cava dei Modicani. Lo chiede il M5s, in una mozione

Rifiuti : M5S - ‘governo Musumeci ridicolo - stanziano somme senza un piano’ : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – “Come fa il governo Musumeci a stanziare nuove somme per la costruzione di impianti, quando non esiste né la riforma dei Rifiuti, né il piano regionale? Quali saranno i criteri di scelta? Come verranno usate le somme se non sappiamo nemmeno quale deve essere la dimensione dei nuovi ambiti territoriali? E’ raro assistere ad una politica così raffazzonata, priva di visione, figuriamoci di ...