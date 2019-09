Ora l' Italia pesa E Macron lo sa Conte II | nasce l' asse francoitaliano

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 113 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minOranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

L'Italia è ancOra il "Paese del vino". Battute Francia e Spagna su produzione e qualità : La qualità del vino italiano? “Sarà tra il buono e l'eccellente. Guardiamo al futuro con ottimismo e fiducia”, risponde con sicurezza il barolista Ernesto Abbona, presidente dell'Uiv, l'Unione italiana vini. “Ci sono differenze tra Comune e Comune, a volte anche tra vigna a vigna — spiega il presidente mondiale degli enologi Riccardo Cotarella — ed è, questo, il risultato del clima che cambia”: da temperato a caldo arido, una situazione che ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia vola ai quarti di finale - travolto Porto Rico. Ora sfida al Perù : L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno travolto Porto Rico con un netto 3-0 (25-12; 25-18; 25-21) e si sono così guadagnate il diritto di affrontare il Perù, capace di superare l’Argentina per 3-1: la nostra Nazionale tornerà in campo giovedì sera (ore 20.00) per incrociare la compagine sudamericana e ancora una volta partirà con tutti i favori del pronostico, le ...

Pietro Senaldi : Gentiloni cameriere - così l'Europa frega ancOra l'Italia : La verità è che i governi europeisti fanno male all'Italia, anziché proteggerla dall'Unione europea. Paolo Gentiloni commissario Ue agli Affari economici, con il badante Dombrovskis a controllarlo, non conterà nulla. Ed è solo l'ultimo episodio. Grazie al governo di Romano Prodi abbiamo avuto lo sci

Storie Italiane - Stefano Oradei commosso parla della storia finita con Veera Kinnunen : Adesso parla lui. Lui è Stefano Oradei, ballerino e coreografo, famoso per aver fatto parte per anni dei ‘maestri’ di Ballando con le stelle. Lei è Veera Kinnunen, ballerina e coreografa svedese, anche lei nel cast del talent danzante di Milly Carlucci. Insieme da 11 anni la loro storia d’amore si è conclusa in maniera alquanto brusca questa primavera, con discussioni fotografate e finite sul settimanale Oggi e scuse in diretta ...

Paolo Gentiloni è il nuovo commissario Ue all’Economia «Cercherò di onOrare l’Italia» Tutti i nomi : la lista completa : La presidente eletta della Commissione Ue ha comunicato alle 12 la sua squadra. Kurz avverte: «Non pagheremo i debiti dell’Italia»

Stefano Oradei commosso a Storie Italiane : “Non piango di dolore” : Storie Italiane, Stefano Oradei si commuove: “Non sono lacrime di dolore…” E’ stata mandata in onda oggi l’intervista di Stefano Oradei registrata nella puntata di Storie Italiane di ieri (fuori onda, per via dell’interruzione anticipata dovuta alla diretta speciale del TG1 da Montecitorio). Nel lungo spazio che la padrona di casa Eleonora Daniele gli ha dedicato, il ballerino si è raccontato a cuore aperto, ...

Previsioni Meteo : fronti perturbati in azione - piogge e tempOrali solo su parte dell’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : fronti perturbati sono già in azione sul Mediterraneo occidentale e localmente centrale, attivati da una ennesima bassa pressione scavatasi su quei comparti del nostro bacino. L’azione instabile nordatlantica, infatti, tra oggi e domani, si esplicherà lungo i meridiani centro-occidentali europei, attraverso una saccatura depressionaria con asse Mare del Nord, Francia, Spagna, Baleari. L’azione ciclonica a essa collegata in ...

Volley - Europei 2019 : il palinsesto di DAZN per la fase a gironi. Tutte le partite dell’Italia in diretta streaming : calendario - programma - Orari : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputeranno dal 12 al 29 settembre, ben 24 Nazionali parteciperanno alla rassegna continentale che quest’anno ha cambiato radicalmente format rispetto al passato: prevista una lunghissima fase a gironi con quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. A ospitare l’evento saranno quattro ...

Alan Kurdi non può entrare nelle acque italiane : 5 migranti ancOra a bordo da 10 giorni. Ocean Viking salva altre 34 persone : “L’Italia è stata la prima a rispondere: la nave non è autorizzata ad entrare in acque italiane”. La Alan Kurdi, nave della ong Sea Eye che dal 31 agosto è al largo di Malta, dà conto della risposta delle autorità italiane alla richiesta dell’imbarcazione di entrare in un porto sicuro. Una richiesta negata – e che è stata rivolta anche a Francia, Spagna e Portogallo – come prevede il decreto Sicurezza bis. A ...

Italia-Francia : si lavOra a un incontro Macron-Conte : Le diplomazie italiana e francese sono al lavoro già da alcuni giorni per fissare un incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e Giuseppe Conte. Un primo tangibile segno della volontà di Parigi di collaborare con il nuovo esecutivo italiano gettandosi dietro alle spalle incomprensioni e diffidenze degli ultimi mesi. La data che circola con sempre maggiore insistenza è quella del 17 settembre

Volley - come vedere in tv gli Europei gratis e in chiaro. Gli Orari delle partite dell’Italia e la programmazione RAI : Le partite dell’Italia agli Europei 20190 di Volley maschile saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play, sarà il network pubblico a mandare in onda gratis e in chiaro tutti gli incontri della nostra Nazionale che andrà a caccia di una medaglia nella rassegna continentale. I ragazzi del CT Chicco Blengini esordiranno giovedì 12 settembre contro il Portogallo a Montpellier, poi incroceranno Grecia e ...