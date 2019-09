Indici Sintetici Affidabilità | Circolare Inps specifica su punteggi e cause di esclusione

Indici Sintetici Affidabilità fiscale : precompilate con errori da rifare dal 3 settembre : Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale continuano a creare problemi all'amministrazione finanziaria, ai contribuenti e ai professionisti ed intermediari abilitati che li assistono. Ora sembra proprio che molte imprese saranno costrette a scaricare nuovamente i dati per la predisposizione dei modelli precompilati. Infatti l'Agenzia delle Entrate starebbe inviando diverse comunicazioni, via Pec, per avvertire che nei modelli appena inviati ...