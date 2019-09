Gianluigi Paragone | piroetta sulla fiducia a Giuseppe Conte | niente voto contrario | si

Gianluigi Paragone - manovre contro la fiducia al Conte-bis : "La strada è lunga" : La fiducia al governo Conte non è così scontata. C'è chi briga, anche nel M5s, per non farla passare. In primissima linea Gianluigi Paragone, il grillino che aveva promesso di lasciare il M5s in caso di alleanza con il Pd senza poi dar seguito a quanto detto. Paragone, ora, prova a sabotare l'inciuc

Chi è Gianluigi Paragone - il giornalista prestato alla politica che non voterà la fiducia al Conte bis : Dopo la querelle con Vasco Rossi sul «C’è chi dice no» e il plebiscito della piattaforma Rousseau all’accordo M5S-Pd, il senatore prosegue sulla strada del “no” all’unione giallorossa

Gianluigi Paragone sceglie la poltrona dopo il voto su Rousseau : "Ho giocato la mia partita" : Tra i grandi sconfitti dal voto su Rousseau, dove ha trionfato il sì all'inciucio, oltre ad Alessandro Di Battista c'è il suo fiero scudiero, ovvero Gianluigi Paragone. Il senatore grillino, infatti, era contrarissimo all'accordo col Pd: lo ha detto anche con le parole di Vasco Rossi e si è beccato

Gianluigi Paragone : "Comunità M5s ha scelto - ne trarrò le conseguenze" : “Oggi una splendida comunità ha indicato una direzione politica chiara.Ho giocato la mia partita senza risparmiarmi, convinto di tesi anti-sistema e consolidate nel MoVimento. Nel rispetto di questa comunità - che resta la mia comunità e che mi ha mandato in parlamento - deciderò di conseguenza”, ammette la sconfitta Gianluigi Paragone, senatore M5s, strenuo sostenitore del no all’accordo tra ...

Vasco Rossi contro Gianluigi Paragone : Sui social è scontro tra Vasco Rossi e Gianluigi Paragone. L’esponente del M5S, già ex direttore de La Padania, è uno dei pentastellati più critici riguardo alle trattative col Pd per la formazione di un nuovo governo e per farlo ha citato proprio uno dei brani di maggior successo di Vasco Rossi. Il cantante non l’ha presa benissimo. Gianluigi Paragone, in un video pubblicato su “Facebook”, ha citato diversi passaggi di “C’è ...

Gianluigi Paragone provoca Di Maio. Il sondaggio che sostituisce Rousseau : "Sì o no all'asse con il Pd?" : Il voto online sulla piattaforma Rousseau in merito al governo giallorosso forse non arriverà mai. A stancarsi delle menzogne di Luigi Di Maio pure Gianluigi Paragone. Il grillino dissidente ha preso sul serio il detto "chi fa da sé fa per tre" e così ha ben pensato di pubblicare sulla sua pagina pe

Gianluigi Paragone : 'Se il M5S farà l'accordo col Pd - vedrò se restare nel movimento' : La contrarietà del senatore Gianluigi Paragone a un'alleanza di governo tra il Movimento Cinquestelle, tra le cui fila è stato eletto al Senato, e il Partito Democratico è nota da giorni. Insieme ad Alessandro Di Battista, il popolare giornalista viene accreditato dalle cronache tra le voci più critiche all'interno dei pentastellati. Intervistato stamattina dalla conduttrice di "Agorà estate" Monica Gandotti, l'ex conduttore di Rai e La7 non ...

Gianluigi Paragone si schiera con Alessandro Di Battista : "Il Pd mostra la solita spocchia". M5s spaccato : Gianluigi Paragone, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda, su La7, conferma che secondo lui il "Pd mostra la solita spocchia". "Si sente élite, è l'establishment", continua il grillino: "Alessandro Di Battista non ha bisogno di me" per sostenere questa tesi, "siamo esseri pensant