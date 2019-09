Gabrielli | «Salvini con le magliette della polizia? La gente non è idiota»

Franco Gabrielli - conversione del capo della polizia : "Salvini e le divise? Italiani trattati da idioti" : Vi ricordate quando lo scorso febbraio il capo della polizia , Franco Gabrielli , difese Matteo Salvini sotto attacco per il fatto di indossare la divisa da agente? Al tempo disse: "Lo fa come un gesto di attenzione, come un voler sentirsi parte dell'istituzione che, fino a prova contraria, finché non

Il capo della polizia Gabrielli da Napoli : “Salvini con le maglie delle forze dell’ordine? La gente non è idiota” : Salvini e la sua abitudine a indossare magliette delle forze dell’ordine? “Le utilizzava come una modalità per farsi sentire parte integrante. La gente non è idiota”. Parola del capo della polizia Franco Gabrielli, a Napoli per l’inaugurazione delle nuova sala operativa della locale questura. “Ma secondo voi – ha detto Gabrielli – un ministro dell’Interno che è l’unica autorità di pubblica sicurezza, ...