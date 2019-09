Fonte : oasport

(Di martedì 10 settembre 2019)undi F1. È infatti stato commissionato allo Studio Dromo di Jarno Zaffelli uno studio per inglobare il Paddock Club e le relative tribune, senza dimenticarsi che l’impianto è già in possesso dell’omologazione di grado 1 FIA. La studio verrà dunque condotto dalla stessa società che ha vinto l’appalto per la progrettazione degli sviluppi dei tracciati di Silverstone e Zandvoort dove il prossimo anno si tornerà a correre il GP d’Olanda. Il sogno è quello di riportare la massima serie automobilistica su un tracciato iconico che ha fatto la storia di questo sport ma su cui non si corre più dal 2006 (l’ultimo a vincere fu Michael Schumacher al volante della Ferrari). L’Italia spera di poterdue gare visto che Monza ha rinnovato il contratto fino al 2024,potrebbe essere sede del GP di San Marino ...

OA_Sport : F1, Imola vuole tornare a ospitare un Gran Premio: pronto un progetto di adeguamento della pista - FormulaPassion : Imola vuole la F1: pronto il progetto - actarus1070 : Sondaggio Pagnoncelli: 89% degli italiani non vuole modificare il dl sicurezza - Imola Oggi -