Fonte : gossipetv

(Di martedì 10 settembre 2019) Temptation Island Vip, Erancora sotto attacco:Aruta losu Instagram Era Temptation Island Vip 2019 scatenerà polemiche fino all’ultimo giorno del programma, ne siamo sicuri. Damiano è diventato celebre sui social network postando video in cui deride e prende in giro i personaggi televisivi e dello spettacolo, non ultime … L'articolo Erloe sidi lui: “Insulti, ora sei Vip?” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Er Faina, Sossio lo imita e si scaglia contro di lui: “Insulti tutti, ora sei Vip?” - Franchi71465344 : Sossio-Zonzo vs. Er faina. Volo. #temptationislandvip #uominiedonne - zazoomblog : Temptation Island Vip 2019 Sossio Aruta contro Er Faina: Sei vergognoso inguardabile (video) - #Temptation #Island… -