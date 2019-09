Us Open | Nadal batte Medvedev in finale e vince il suo 19esimo Slam dopo essersi fatto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) Sembrava unada concludersi in tre set dominati, si è trasformata invece in una delle vittorie più difficili della carriera. Rafaelgli Usper la quarta volta in carriera (i successi del 2010, 2013 e 2017) e conquista il suo. Nelladi Flushing Meadows il maiorchino ha battuto il russo Daniilper 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 al termine di una sfida dai mille colpi di scena. Per il 33enne di Manacor si tratta del titolo numero 84 in carriera, il 21esimo sul cemento. Il secondo trofeo del Grandel’ormai tradizionale successo al Roland Garros del giugno scorso. Il record di Major di Federer è ora a una sola lunghezza. Niente da fare, invece, per Daniil. Arrivato a questo atto conclusivo disputando un’estate di grande spessore – con quattro finali consecutive e il primo titolo 1000 a Cincinnati – il 23enne russo, ...

matteorenzi : Matteo Berrettini è la rivelazione del 2019 tennistico. La sconfitta con Nadal agli US Open impedisce al tennista r… - Eurosport_IT : UNA PARTITA LEGGENDARIA ?? 4 ore e 51 minuti da brividi, ma la spunta ancora Nadal: è il suo 19esimo Slam ?? - repubblica : Rafa Nadal trionfa agli Us Open. Medvedev battuto in 5 set [news aggiornata alle 05:58] -