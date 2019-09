Uomini e donne | spoiler Over | l' ex di Guarnieri esce piangendo dallo studio

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Continuano le registrazioni del tronodiche vedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 16 settembre. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il vicolo delle news' e riguardanti la registrazione dello scorso 7 settembre, veniamo a sapere che Ida Platano sarà nuovamente in crisi per l'ex fidanzato Riccardo, tanto da dabbandonare in lacrime lodi Maria De Filippi rifugiandosi in bagno. Da quanto si apprende, sarà Armando a seguire la dama per consolarla, mentreribadirà ancora una volta che la loro storia è chiusa. Ritorno eccellente nel parterre femminile, dove vedremo di nuovo Anna Tedesco, la dama bionda che fu accusata dagli opinionisti di avere una tresca con Giorgio Manetti. U&D,: Ida ancora in lacrime per l'ex Riccardo Molta attesa per la messa in onda delle prime puntate del tronodi, ...

