Protezione civile | una settimana con il Servizio nazionale per una delegazione dei Paesi

Meteo Protezione civile domani : tempo piu' stabile - rovesci e temporali sulla Sicilia : Nella giornata di domani il tempo tornerà ad essere generalmente stabile sulla penisola, anche se sono attese delle locali precipitazioni, in particolare su Sicilia e basso versante...

Maltempo - piogge e temporali : è allerta meteo della Protezione civile su sette Regioni : Pioggia e nubifragi su molte zone del settentrione a causa di nuova perturbazione che attiverà una ulteriore fase di Maltempo colpendo praticamente diverse Regioni sino alla Toscana e alle Marche. Tempo migliore sul resto del Paese.Continua a leggere

Allerta Meteo della Protezione civile - ancora temporali al Centro-Nord : criticità gialla su 7 regioni - arancione in Veneto [MAPPE e DETTAGLI] : Un’ampia area depressionaria, proveniente dal nord Europa, associata ad aria fredda in quota, porterà nelle prossime ore un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali del nostro Paese, con piogge e temporali di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Maltempo - Protezione civile di Modica in aiuto a Pozzallo : La Protezione Civile di Modica in aiuto ieri pomeriggio a Pozzallo per il forte Maltempo. Plauso del sindaco di Modica Ignazio Abbate

Stromboli - la Protezione civile verifica le strutture sull’isola : “L’attenzione è alta” : Tecnici del dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione sono all’opera in queste sull’isola di Stromboli per effettuare la verifica delle aree di attesa e di ricovero e il monitoraggio delle strutture ricettive e delle attività imprenditoriali. Le rilevazioni si rendono necessarie per procedere alla revisione del piano di Protezione civile. Nelle stesse ore i volontari del gruppo comunale di Protezione civile ...

Meteo Protezione civile domani : instabilita' diffusa - ecco le zone interessate : Nella giornata di domani l'afflusso di aria più fresca in quota determinerà condizioni di rinnova instabilità atmosferica, in particolar modo al nord-est e nelle zone interne del...

Meteo - in arrivo choc termico e temporali. Allerta della Protezione Civile : Temperature giù. In arrivo il primo di tre cicloni. Dopo le ultime fasi di maltempo tra Calabria e Sicilia, “comincia a peggiorare sulle Alpi e al Nordovest per l’arrivo di un ciclone che colpirà il Centro-Nord nella giornata di venerdì” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. Nel weekend arriverà poi il secondo ciclone “con forte maltempo domenica” che interesserà il Triveneto, le Alpi, le Prealpi e da Toscana e Lazio verso Umbria e Regioni ...

Terremoto Teramo - Confronto con la Protezione civile su CAS e nuclei abitativi per gli sfollati : Teramo - Si è tenuto, nella sede municipale di Via Carducci, un incontro con la Protezione Civile, convocato dall'amministrazione comunale, teso a valutare le modalità per semplificare le procedure di rendicontazione delle spese sostenute per il pagamento del Contributo di Autonoma Sistemazione e pertanto per individuare la modalità più confacente alla valutazione delle circa 20.000 pratiche ad esso relative, da ...

Allerta Meteo della Protezione civile per il Centro/Nord - criticità gialla in 13 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il fronte del maltempo fa ufficialmente il suo ingresso in Italia, con un settembre che è stato già caratterizzato da piogge e temperature meno calde. Una perturbazione in arrivo dalla Francia, accompagnata da correnti fresche di origine atlantica, sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle Regioni settentrionali ad iniziare da Ovest, dove gli attesi temporali potranno assumere anche ...

Allerta Meteo della Protezione civile : persistono i temporali tra Sicilia e Calabria - nuova perturbazione al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sulle regioni meridionali, insisterà nelle prossime ore su Calabria e Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi. Domani, inoltre, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni Nord-occidentali, con primi fenomeni intensi su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Stromboli : al via campo scuola Protezione civile : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Prenderà il via questo pomeriggio, al campo sportivo di Stromboli, la scuola di formazione in Protezione civile per gli studenti dell’Isola. Il campo scuola, che si svolgerà dal 4 al 9 settembre, rientra tra le attività di educazione e formazione promosse con il progett

Stromboli : al via campo scuola Protezione civile (2) : (AdnKronos) – “Il campo scuola risulta particolarmente prezioso in questo momento di allerta – afferma il capo del Dipartimento regionale di Protezione civile Sicilia Calogero Foti – I giovani di Stromboli, da qualche mese protagonisti in prima persona di una esperienza di rischio, impareranno a conoscere norme comportamentali da assumere durante le emergenze per la salvaguardia della propria vita e quella di chi è ...

Protezione civile : riunione operativa sulla frana di Quincinetto : Il Capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha presieduto oggi a Roma una riunione operativa per fare il punto sugli interventi per la riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso a monte della frazione Chiappetti di Quincinetto che nei mesi scorsi ha reso necessaria la temporanea chiusura dell’autostrada A 5 Torino-Aosta. All’incontro, tenutosi presso la sede del Dipartimento della Protezione civile, hanno ...