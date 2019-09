iPhone 11 Pro svelato in anteprima all' IFA di Berlino

Apple è pronta a presentare i suoi nuovi iPhone. Ecco come saranno : L'appuntamento è tra i più attesi, soprattutto tra gli 'aficionados' della Mela più famosa del mondo. Certo, anche agli occhi dei non esperti i nuovi prodotti di casa Cupertino destano curiosità perché, diciamolo, ogni anno una novità comunque ce n'è e il telefonino è diventato ormai un oggetto fondamentale nella vita di tutti i giorni. Nomi e modelli Domani, martedì10 settembre, verrà levato il sipario sugli ultimi modelli di iPhone, che ...

Quale sarà il prezzo degli iPhone 11 in Italia? Probabile listino con IVA : Il prezzo dell'iPhone 11, in tutte le sue tre varianti standard, Pro e Pro Max, è stato più volte rivelato da indiscrezioni nelle ultime settimane ma solo in dollari e non certo in euro. La politica commerciale Apple nel continente europeo per i nuovi melafonini resta meno definita. Ciò non toglie che, sulla base dei dettagli ora disponibili, è possibile ipotizzare un listino per i device in uscita, pure abbastanza verosimile perché in linea ...

Nuovo iPhone 11 Pro - la versione flat precederebbe il lancio di un modello meno costoso : Mondo Apple in fermento a pochi giorni dalla presentazione del Nuovo iPhone 11 Pro. Il 10 settembre 2019 l'azienda di Cupertino calerà i veli sui propri gioielli e altri prodotti inediti. In queste settimane le indiscrezioni e i rumors si sono susseguiti a spron battuto, tutti incentranti sul design di iPhone 11 e sulle nuove funzionalità del prodotto di punta Apple. Il portale specializzato iPhoneitalia.com ha raccolto un Nuovo concept che ...

Ecco i nomi ufficiali : iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max : (Concept: Twitter @VenyaGeskin1) Un documento interno di Apple è trapelato rivelando succulente informazioni a proposito dell’evento programmato per il prossimo 10 settembre. Sì, il nome della futura generazione di melafonini sarà proprio iPhone 11 con la presenza di un modello standard e di due più evouti come iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Ma non solo, si parla anche di iPad e Apple Watch. Il corposo leak sulle generazioni 2019 dei ...

Come far apparire promemoria mentre si chatta su iPhone : Con iOS 13, l’applicazione dedicata alla creazione di promemoria su iPhone e iPad, ha subito degli importanti miglioramenti, sia estetici che funzionali. Una fra questi è la possibilità di aggiungere avvisi quando si chatta con leggi di più...

Apple presenterà iPhone 11 il prossimo 10 settembre - ecco cosa aspettarsi : I nuovi iPhone 2019 saranno presentati il prossimo 10 settembre nel corso del consueto evento autunnale targato Apple all'interno dello Steve Jobs Theatre a Cupertino, in California. A ufficializzare la data del keynote è stata Apple stessa inviando ai media e ai propri dipendenti l'invito ufficiale ad assistere al lancio. Nell'immagine usata per l'evento, Apple ha scelto di inserire il proprio logo scomposto in 5 colori ...

Addio o arrivederci agli iPhone con Iliad? Problemi con l’acquisto e nuove ipotesi : Inizialmente si pensava a qualche problema tecnico, o più semplicemente ad una normale indisponibilità per gli iPhone acquistabili tramite Iliad, considerando il fatto che diversi utenti hanno evidenziato l'impossibilità nel portare a termine l'ordine di un melafonino attraverso il sito della compagnia telefonica. Tuttavia, se due indizi fanno una prova rispetto a quanto vi abbiamo riportato circa un mese fa sulle nostre pagine, ci sono nuovi ...

Apple pronta a lanciare gli iPhone Pro. Ecco come saranno : È già tempo di nuovi iPhone. come da tradizione, la casa di Cupertino aprirà la sua finestra settembrina presentando i

Apple - ecco come saranno i nuovi iPhone Pro : WWDC 2019, iOS 13WWDC 2019, iOS 13WWDC 2019, iOS13WWDC 2019, iOS 13WWDC 2019, iOS 13WWDC 2019, iOS 13WWDC 2019, iOS 13WWDC 2019, iOS 13WWDC 2019, tvOS 13WWDC 2019, tvOS 13WWDC 2019, watchOS 6WWDC 2019, watchOS 6WWDC 2019, watchOS 6WWDC 2019, iPadOSWWDC 2019, iPadOSWWDC 2019, Mac ProWWDC 2019, Mac ProWWDC 2019, Mac ProWWDC 2019, macOS CatalinaWWDC 2019, macOS CatalinaWWDC 2019, tutte le novità di Apple dalla modalità notturna per iPhone al Mac ...

Apple prova schermi made in China per i prossimi iPhone : Mentre non accennano a placarsi le tensioni tra Pechino e Washington per via della politica dei dazi voluta dal presidente americano Donald Trump, che ha recentemente annunciato nuove tasse sulle importazioni cinesi a partire dal prossimo settembre, Apple sembra andare in controtendenza. Sui prossimi iPhone annunciati per il 2020, il colosso di Cupertino starebbe testando dei nuovi display prodotti proprio in Cina dal gruppo Boe Technology. A ...

Quando uscirà il nuovo iPhone 11 2019? Più che probabili date di lancio e vendita : Apple ha optato finora per l'effetto suspance: la data di uscita del prossimo iPhone 11, o meglio di tutta la linea di iPhone 2019, non è stata ancora resa nota in maniera ufficiale. Eppure, sul lancio dei prossimi melafonini, si possono fare delle ipotesi più che sensate, facendo riferimento alla recente storia delle presentazioni Apple e a qualche generosa indiscrezione degli ultimi giorni. Prima di soffermarsi sulla data di uscita dei ...

Che occasione mancata per gli iPhone 2019 - lettore impronte e FaceID insieme fra troppo tempo : Tutti ad aspettare gli iPhone 2019 che verranno con il solito tam tam di indiscrezioni sulla loro uscita prevista per i primi di settembre. Eppure, c'è chi guarda già oltre e la cosa non depone certo a favore dei melafonini quasi pronti al lancio, vista la mancanza di una vera e propria portata tecnologica rivoluzionaria che li riguarda. La vera rivoluzione arriverà invece solo decisamente più in là nel tempo? Il solito analista Ming-Chi ...

Valanga di aggiornamenti iOS 12.4 - iOS 9.3.6 e iOS 10.3.4 su iPhone e iPad vecchi e nuovi : i problemi risolti : Apple si da da fare in questa estate: nuovi aggiornamenti iOS sono stati rilasciati nelle scorse ore. Non a a caso va utilizzato il plurale ed il motivo è presto detto. Si attendeva di certo iOS 12.4 per iPhone finora supportati da iOS 12, ma al contrario è stata del tutto imprevista la mossa di mettere a disposizione anche release antecedenti per melafonini più che datati ormai. Va fatta immediatamente chiarezza proprio su tutti gli ...