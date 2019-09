Infrante per la prima volta le regole del tempo | tramite tecniche di ottica e magnetismo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) Di recente, il Mit ha coordinato un gruppo di ricerca per osservare per laun fenomeno esotico e agognato da decenni a questa parte, che raccoglie onde ottiche, campi magnetici e l’inversione della linea del. Il fenomeno è stato captato mediante un’articolata sperimentazionee magnetica ed è stato definito effetto Aharonov-Bohm non abeliano. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science. Aharonov-Bohm è una tipologia di fenomeno quantistico teorizzata dai due fisici Yakir Aharonov e David Bohm nel 1959. Tutti gli studi condotti hanno evidenziato che una particella carica è influenzata da campi elettromagnetici anche dove questi campi sono nulli, cioè dove in teoria non dovrebbero dare luogo alcun effetto. A pensarci bene, nella meccanica quantistica – dove molti fenomeni a dir poco improbabili nella realtà diventano possibili – il campo ...

mandarina75 : Le regole sono fatte per essere infrante, io ho deciso di infrangerle! - fanxfun2 : @MaxGramel @Corriere A prima vista sembrerebbe un richiamo ad un tema neutro: strano !? Ma a ben vedere dal ns inef… - gaddons : @AlessiaLautone Le tradizioni sono fatte per essere infrante -