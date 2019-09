Inchiesta su Grillo Jr oscurata per non disturbare inciucio PdM5S

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Sui social, diversi utenti alimentano la tesi che la notizia dell'indagine per violenza sessuale di gruppo in cui è stato coinvolto il figlio di Beppe, Ciro, sia stata diffusa volutamente in ritardo per non ostacolare l'asse Pd-M5S. Qualcosa non quadra sulla vicenda che ha per protagonista il figlio di Beppe, Ciro. Il ragazzo, indagato insieme ad altri tre ragazzi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa milanese di 19 anni, avrebbe commesso lo stupro il 16 luglio. La denuncia, presentata dalla giovane, è scattata solo 10 giorni dopo, il 26 luglio. Ma la notizia dell'è arrivata molto più tardi, per la precisione il 6 settembre. Quindi 42 giorni dopo che la presunta vittima dello stupro ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori e alle forze dell'ordine. Un ritardo notevole, inconsueto e bizzarro, data la notorietà dei ...

