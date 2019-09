Fiducia | Fdi e Lega in piazza Salvini | «Saluto ai poltronari» Coas viabilità a Roma

Fiducia - Fdi in piazza : «Ladri di sovranità». Spuntano anche saluti romani. Caos viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Fiducia - Fdi in piazza : «Ladri di sovranità». Spuntano saluti romani. Caos viabilità a Roma : Prima manifestazione contro il nuovo governo. In attesa dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'Aula della Camera, in piazza Montecitorio iniziano ad arrivare i...

Sicurezza : Ciriani - ‘Fdi presente in Aula Senato e non voterà Fiducia’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – ‘Come sempre anche in occasione del dl Sicurezza Fratelli d’Italia sarà presente in Aula, svolgendo quel ruolo di opposizione responsabile verso gli interessi della nazione che ci siamo posti dall’inizio di questa legislatura. E coerentemente con questa linea non voteremo la fiducia al governo in Senato, così come non lo abbiamo mai fatto”. Lo afferma il capogruppo a palazzo Madama, ...