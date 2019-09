Evitare l' aumento dell' Iva | tagliare il cuneo fiscale I due pilastri della legge di

Conte 2 - Cottarelli : “Incertezza governo gialloverde ci costerà 20 miliardi nel prossimo anno. Priorità? Evitare aumento deficit” : “L’incertezza negli ultimi 14 mesi ci costerà più o meno, nei prossimi anni, tra i 18 e i 20 miliardi di euro, perché abbiamo diversi titoli che sono stati emessi a uno spread più alto di quello che prevaleva a inizio maggio 2018″. Sono le parole di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, rispondendo a una domanda del conduttore, Alberto ...

SPY FINANZA/ Il patto occulto con la Ue per Evitare l'aumento dell'Iva : In un trend dei mercati globali sempre più anormale e tossico e mentre la Germania manda nuovi segnali di rallentamento, al Mef arriva un euroburocrate

**Governo : Marcucci a Di Maio - ‘Evitare aumento Iva vale più di ambizioni’** : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Facciamo tutti un passo indietro. Di Maio non si assuma una responsabilità così pesante. Le sue ambizioni personali rischiano di far saltare un accordo per dare al Paese un governo nuovo. Disinescare le clausole dell’Iva vale molto di più che salvare un incarico ministeriale”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.L'articolo **Governo: Marcucci a Di Maio, ...

MANOVRA/ Evitare l'aumento dell'Iva non ci salva dalla recessione : Il Governo che ci sarà dopo la scelta di Mattarella dovrà affrontare una MANOVRA tutt'altro che semplice per Evitare la recessione

Governo : Buia (Ance) - ‘partiti trovino accordo - Evitare aumento Iva e riportare fiducia’ (2) : (AdnKronos) – Per Buia “non c’è tempo per i teatrini della politica. Bisogna fare molto alla svelta. Se non c’è senso di responsabilità, rischiamo di sfasciare quel poco che siamo riusciti a fare o che potremmo fare. La politica abbandoni i propri campanilismi e trovi un accordo”. Altrimenti “si torni alle elezioni”. Un nuovo esecutivo dovrà affrontare alcune questioni urgenti. In primo luogo, ...

Governo : Buia (Ance) - ‘partiti trovino accordo - Evitare aumento Iva e riportare fiducia’ : Milano, 21 ago (AdnKronos) – La classe imprenditoriale è “disorientata e confusa” dalla crisi politica che ha portato alla caduta del Governo. E chiede che la politica si assuma le proprie responsabilità e dia vita a un Governo in grado di dare risposte “certe e rapide” per rilanciare l’economia italiana. E soprattutto che eviti che scattino le clausole di salvaguardia con l’aumento dell’Iva. ...

Renzi : "La priorità è Evitare l’aumento dell'Iva" : Matteo Salvini e la Lega hanno aperto la crisi di governo e ora stanno chiedendo a gran voce il voto immediato, anche se portare il Paese alle urne in questo momento delicato significherà far scattare l'aumento dell'IVA - dal 22% al 25,2% - a fine anno, con un aumento di spesa per le famiglie italiane di circa 541 euro all'anno. A Salvini poco importa, questo per lui è il momento perfetto per capitalizzare i consensi che i sondaggi gli ...

Matteo Renzi : “No a elezioni subito - nuovo governo per Evitare aumento IVA e tagliare parlamentari” : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi a sorpresa: "Votare subito è una follia, serve un governo istituzionale che faccia la legge di bilancio per evitare l'aumento dell'IVA". E apre anche al taglio dei parlamentari: "A me non piace. Ma si voti in Aula in quarta lettura e si vada al referendum: siano gli italiani a decidere".Continua a leggere

Renzi : Evitare aumento Iva poi al voto : 2.37 L'ex premier Renzi apre a un "governo istituzionale" e strizza l'occhio ai 5S quando propone il "taglio dei parlamentari e poi si vada al referendum:siano gli italiani a decidere". Lo dice in una intervista al Corriere,aggiungendo che "votare subito sarebbe folle". La "priorità è evitare l'aumento dell' Iva" e "prima togliamo le clausole e poi si vota". Il Pd? "C'è chi vuole le urne per cambiare i renaziani", ma i membri "della segreteria ...