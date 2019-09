Fonte : scienze.fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) Nonhanno lo stessodi ammalarsi di carcinoma polmonare. Lo hanno dimostrato ricercatori italiani grazie a un super test per labasato su due esami distinti: una TAC e un esame del sangue che va a caccia di microRNA, molecole che si sviluppano in presenza della malattia. I risultati sono stati confermati da uno studio condotto su 4mila grandi

ZerounoTv : Cancro ai polmoni, il rischio non è uguale per tutti i fumatori: diagnosi precoce con test italiano… - zazoomblog : Sigarette rischio cancro polmoni si può prevedere- Non tutti fumatori si ammalano - #Sigarette #rischio #cancro… - tabaqqi : 100 fr ed è vostro polmoni marroni e niente cancro per letterina di babbo natale contattami. chiedo 2 fr a letter… -