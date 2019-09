Salvini bersaglio degli haters L' eredità di Silvio passa a Matteo

Salvini : sono libero - faccio da bersaglio : 16.24 "sono qua con la grande forza di essere un uomo libero,che vuole dire non avere paura del giudizio degli italiani".Così Salvini ha replicato in Aula a Conte. "Pericoloso,autoritario? Bastava un Saviano di turno per gli insulti. Mi dispiace che mi abbia mal sopportato". "Se qualcuno da settimane pensava a un cambio di alleanza,e ingoiamo il Pd,non aveva che da dirlo".E "non mi vergogno dei simboli religiosi". "sono l'ultimo e umile ...