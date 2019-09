Reddito di cittadinanza | con la chiamata dei Centri per l' Impiego inizia la fase 2

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Dallo scorso 2 settembre tutti i beneficiari deldisono ufficialmente chiamati a gestire la cosiddetta2 che prevede, con ladeiper l'o dei Comuni, la sottoscrizione, rispettivamente, del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale. Ci sono però dei casi di esclusione e di esonero, dalla stipula del Patto per il Lavoro, che meritano attenzione. Vediamo quali sono nell'ambito di una casistica che, peraltro, è molto ampia. Esclusi, esonerati ed esonerabili dalla2 per il rilancio occupazionale La sottoscrizione di un Patto esclude l'altra in quanto ci sono i percettori deldioccupabili, e quelli non occupabili. Non a caso, riporta Money.it, ai fini della sottoscrizione del Patto per il Lavoro occorre distinguere, all'interno di ogni nucleo familiare che mensilmente intasca il sussidio su carta ...

riotta : Autonomia quota 100 reddito cittadinanza strapotere delle burocrazie bisogo efficienza e lavoro unità nazionale qua… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, da lunedì via a fase 2: 704mila beneficiari convocati dai centri per l’impiego per cominci… - carlosibilia : Questi titoli vengono da marzo e aprile del 2018. Il reddito di cittadinanza lo abbiamo fatto come sapete. Nessuna… -