Programmi TV di stasera | lunedì 9 settembre 2019 Su Rai 1 ripartono le repliche di

(Di lunedì 9 settembre 2019) Luca Zingaretti Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari (Replica) Fiction del 2001, di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Trama: Nenè Sanfilippo, 21 anni, viene freddato da un colpo di pistola sul portone di casa. Poco dopo si presenta in commissariato Davide Griffo che, non avendo più notizie dei genitori, vuole l’autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento. Con l’aiuto dell’amica Ingrid, Montalbano scopre con sorpresa che i coniugi Griffo abitano nello stesso stabile del ragazzo ucciso e che i due anziani erano andati in gita a Tindari. Rai2, ore 21.20: Made in I Ditelo Voi 25 anni di comicità raccontati in due ore di spettacolo: tra gag vecchie e nuove si esibiscono I Ditelo Voi, tra i comici più amati di Made in Sud. In collaborazione con Tunnel Produzioni SRL, un programma di Nando Mormore e I Ditelo Voi, scritto con Nando ...

