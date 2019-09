Mertens | “Mi piacerebbe tornare a giocare come esterno d’attacco anche nel Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Il Corriere dello Sport ospita un’intervista a Dries, ancora impegnato con la nazionale belga, dopo la vittoria 4-0 sul San Marino. Tanti i temi trattati. Innanzitutto la posizione occupata in campo nella squadra diretta dal ct Martinez:a sinistra.ammette che è un ruolo che gliricoprirenel, il ct Martinez l’ha utilizzataa sinistra. Lea ricoprire questo ruolonel? «Sì, mi farebbe piacere. Vediamo quello che si può fare». In quel ruolo magari può dare un contributo importante per soffiare dopo 8 anni lo scudetto alla Juventus. «Non lo so, vediamo… Noi ci siamo rinforzati, maloro hanno fatto grandi acquisti. Purtroppo nello scontro diretto abbiamo preso gol all’ultimo minuto ed è stato brutto perdere in quel modo. Nel calcio gli episodi possono ...

NapoliAddict : Mertens: 'Scudetto? Ci puntiamo, ma anche la Juventus ha fatto grandi acquisti! Mi farebbe piacere cambiare ruolo.… - SiamoPartenopei : Mertens: 'Scudetto? Ci puntiamo, ma anche la Juventus ha fatto grandi acquisti! Mi farebbe piacere cambiare ruolo.… - antoniotota1 : @s_tamburini dai su...io credo sarebbe più onesto scrivere 'la Juve mi sta sui coglioni' invece di tanti tweet e gi… -