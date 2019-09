Mario Centeno | Più flessibilità dalla Ue rispettando le regole

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 8 settembre 2019) “La presenza di un governo pro europeo è molto importante, ho lavorato bene con Giovanni Tria ma è stato un periodo estremamente difficile. I problemi dei mesi scorsi hanno danneggiato molto l’Italia sui mercati e nelle relazioni con i partner della zona euro. È importante avere un approccio europeista in modo da poter affrontare insieme le sfide che ci attendono e per questa ragione sono contento di incontrare la prossima settimana all’Eurogruppo di Helsinki il nuovo ministro Roberto Gualtieri che conosco bene per la sua precedente carica di presidente della commissione economica del Parlamento europeo”. A dirlo, in una intervista a Repubblica realizzata dal forum di Cernobbio, è, guida dell’Eurogruppo.promette dialogo e flessibilità “all’interno delle norme esistenti e nel rispetto degli ...

